24. September 2018, 22:03 Uhr Literarisches Jazzfrühstück Von Swing bis Bop

Gleich mehrere Genüsse erwarten die Gäste der Grafinger Stadtbücherei am Donnerstag, 27. September, denn um 9 Uhr findet dort ein "Literarisches Jazzfrühstück" statt. Eingebettet in einen leckeren Café-Betrieb kann man der Musik von Jazz in the Box lauschen und sich von literarischen Einlagen verzaubern lassen. Das Ensemble hat seine Wurzeln in der Musiker-Initiative "Jazz Grafing", die mit ihren mittlerweile sehr bekannten Jamsessions einst im Kellerlokal des Kastenwirts begann. Hier formierte sich das Ebersberger Musiker-Kollektiv aus lauter "Herzblut-Amateuren", für den Bandnamen wurde aus dem "Kasten" einfach eine "Box". Mittlerweile spielt das Ensemble zu vielfältigen Anlässen und in verschiedenen Formationen: vom Klavier-Trio bis hin zur Small-Bigband in Septett-Format. Das Repertoire reicht von swingendem Jazz über Blues bis hin zu Bebop und Bossa Nova. Bekannte Themen zum Mitschnippen begeistern ebenso wie die Improvisationen der Solisten. Am Donnerstag gibt es Jazz in the Box als Quartett zu hören, es spielen Thomas März (Piano), Michael Liese (Kontrabass), Frank Haschler (Schlagzeug) und Joachim Jann (Altsaxofon). Eine Reservierung bei der Bücherei unter (08092) 67 33 ist erforderlich, der Eintritt kostet zwölf Euro.