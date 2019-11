Einblicke in die Arbeit einer Mordkommission bietet der "Literarische Herbst in Zorneding" am Dienstag, 26. November, denn Josef Wilfling spricht dort über "Die reale Welt des Bösen". Der Autor galt als Vernehmungsspezialist und klärte spektakuläre Mordfälle auf. Nach seiner Pensionierung schrieb er mehrere Bücher, in denen er seine Fälle schildert und der Frage nachgeht, aus welchen Motiven heraus Menschen zu Mördern werden. Beim Münchner Krimifestival wurde Wilfling für seine langjährigen Verdienste um die Veranstaltungsreihe und als Publikumsmagnet mit dem Andreas-Hoh-Preis ausgezeichnet. Nach seinem spannenden und mitreißenden Vortrag steht er für Fragen aus dem Publikum zur Verfügung. Die Veranstaltung findet statt im Gemeindesaal der Christophoruskirche, Lindenstraße 11, und beginnt bereits um 19.30 Uhr. Der Eintritt beträgt 15 Euro. Karten gibt es im Pfarramt der Christophoruskirche unter (08106) 26 32, bei der Gemeindebücherei Zorneding unter (08106) 38 24 93, bei Steffis Schreibwaren, bei AP-Buch in Baldham oder bei der Papeterie Löntz in Vaterstetten.