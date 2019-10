Der Startschuss für den diesjährigen "Literarischen Herbst in Zorneding" fällt am Dienstag, 8. Oktober: Auf dem Programm stehen "Schräge Kurzgeschichten" unter dem Motto "Köstliches und Kurioses für Leib und Seele". Es lesen Karin Ossig, Gabi Schlereth, Bürgermeister Piet Mayr und Peter Wurm, für musikalische Umrahmung konnte Frank Senftleben am Akkordeon gewonnen werden. Auch an gutem Wein und bestem Käse soll es nicht fehlen, außerdem soll es Überraschungen geben, Roberto Panciera vom Eiscafé Stracciatella etwa wird etwas ganz Besonderes mitbringen. Die Veranstaltung im Gemeindesaal der Christophoruskirche, Lindenstraße 11, beginnt um 20 Uhr, der Eintritt beträgt zehn Euro. Karten im Vorverkauf gibt es Pfarramt der Christophoruskirche unter (08106) 26 32, bei der Gemeindebücherei Zorneding, Steffis Schreibwaren, AP-Buch in Baldham oder bei der Papeterie Löntz in Vaterstetten.