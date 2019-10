Mit dem Live-Hörspiel "Theodor Fontane: ein weites Land" setzt sich der "Literarische Herbst in Zorneding" am Donnerstag, 24. Oktober, fort. Anlässlich von Fontanes 200. Geburtstag machen sich die beiden Schauspieler Cornelis Bernoulli und E. Matthias Friedrich ohne akademischen Ernst an die Gesellschaftsromane des Autors heran. Gemeinsam loten sie die Dynamik und die Rollenzuweisungen zwischen den originellen Romanpaaren aus. Und es zeigt sich - wen wundert's? - dass die psychologischen Spielchen von Paaren Ende des 19. Jahrhunderts oft erstaunliche Parallelen zu heute aufweisen... Dies "ist ein spritziger, klug erdachter und niemals langweiliger Fontane-Abend", schrieb ein Kritiker. Der Abend findet statt um 20 Uhr im Saal der Christophoruskirche Zorneding, der Eintritt beträgt 15 Euro. Karten gibt's im Pfarramt, in der Bücherei, bei Steffis Schreibwaren, bei AP-Buch in Baldham oder bei der Papeterie Löntz in Vaterstetten.