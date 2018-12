7. Dezember 2018, 22:04 Uhr Liedertafel Alpenländisches Singen

Die Liedertafel Grafing veranstaltet am Sonntag, 9. Dezember, um 17 Uhr in der Pfarrkirche Sankt Ägidius ein "Alpenländisches Adventsingen". Die Steinseer Sängerinnen und die Brucker Sänger stimmen mit dem gemischten Chor auf das Geschehen am Heiligabend ein. Zu hören sind Lieder von Verheißung, Verkündigung, Herbergssuche und Geburt, umrahmt von der Familienmusik Augenstein und den Öxinger Weisenbläsern. Helma Kandelbinder-Zilk führt durch das Programm, die Gesamtleitung liegt in den Händen von Theresia Rothenaicher. Karten gibt es bei der Buchhandlung Braeuer und der Bücherstube Slawik.