17. Oktober 2018, 22:08 Uhr Liedermacherin Zauber des Neumonds

Vom Suchen und Finden der Liebe erzählt die Liedermacherin Katrin Schweiger in ihrem Soloprogramm "Neumond". Sie trägt das Publikum auf lyrische Weise durch eisige Mondnächte und katapultiert es kraftvoll bis in ferne Galaxien. Sie singt in ihren beiden Muttersprachen - Deutsch und Bayrisch - authentisch und verletzlich, menschlich und ehrlich. Als studierte Filmmusik-Komponistin liebt Schweiger den Mix verschiedener Stile, weswegen ihre Popsongs deutliche Einflüsse von Rock, Jazz und Filmmusik erkennen lassen. Schweiger spielt Klavier und wird begleitet von Gitarrist Oliver Thedieck. Obwohl nur zu zweit, zaubern sie einen kraftvollen Sound, der mitten ins Herz geht und so schnell nicht mehr aus dem Kopf. Schweiger und Thedieck gastieren am Samstag, 20. Oktober, um 20 Uhr in der Café-Bar Herzog in Zorneding. Einlass ist von 19 Uhr an, der Eintritt frei, der Hut geht rum.