29. Januar 2019, 22:03 Uhr Liedermacher zu Gast Balladen in der Bar

Mit seinem Soloprogramm "The Balladeer returns" ist Danny Streete seit Jahren unterwegs auf Kleinkunstbühnen und Festivals und begeistert sein Publikum mit Stimme, Gitarre und Mundharmonika. Sein Repertoire setzt sich zusammen aus Stücken von Größen wie Bob Dylan, Cat Stevens, John Denver und Eigenkompositionen. Denn Streete schreibt auch selbst Musik und hat dafür bereits diverse Songwriter-Preise gewonnen. Die Hintergrundgeschichten, die er erzählt, runden jedes seiner Konzerte perfekte ab. Am Samstag, 2. Februar, gastiert Danny Streete in der Café-Bar Herzog in Zorneding am Herzogplatz. In der Ankündigung heißt es: "Lassen Sie sich ein auf Balladen der Rock-, Pop- und Folkgeschichte in musikalisch liebevoller Atmosphäre. Ein ganz besonderes Konzerterlebnis - weg von der Hektik des Alltags." Beginn ist um 20 Uhr, Einlass von 19 Uhr an, der Eintritt frei. Der Künstler freut sich allerdings über Spenden.