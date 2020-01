Eigentlich ist Da Oimara in der Grafinger Turmstube völlig fehl am Platz. Jener Kleinkunstbühne, in der das Publikum als kulinarische Begleitung zum Unterhaltungsprogramm gerne ein Gläschen Weißwein zu italienischer Pasta genießt, wo die Bedienungen frisch gebügelte blütenweiße Blusen tragen und Blümchen auf den Tischen der Lokalität das Flair eines gehobeneren Restaurants verleihen - da wirkt der bodenständige Liedermacher im ersten Moment wahrlich wie ein Fremdkörper. Hinter dem Oimara verbirgt sich Benni Hafner, der - wie sein Künstlername schon vermuten lässt - tatsächlich von einer Alm am Tegernsee kommt. Aber manchmal wagt er sich dann eben doch ins Tal hinab und landet, so wie am Donnerstagabend, an Orten wie Grafing. Zum Glück für das Publikum, denn was der 28-Jährige dort zweieinhalb Stunden auf der Bühne abliefert, ist ganz große Klasse.

Da sitzt er also der Oimara, Tattoos am Arm, das Hemd lässig aufgeknöpft, dazu Jeans und Lederboots. In der Hand die Gitarre und im Gesicht stets ein verschmitztes Grinsen - ein echter Lausbub. Das wird auch in seinen Liedern deutlich, die er im Rahmen seines Programms "Bierle in da Sun" nach Grafing mitgebracht hat. Darin erzählt er Geschichten, wie sie das Leben so schreibt, stets mit einer mehr oder weniger großen Prise Humor gewürzt. So handelt etwa "Obe ins Tal" von den Schwierigkeiten, mit denen sich der einfache Junge vom Berg in der Stadt konfrontiert sieht. Und da wird dann aus der Louis Vuitton- eben schnell mal die Louis de Funès-Handtasche.

Sein Publikum hat Beni Hafner von der ersten Zeile an auf seiner Seite. Was wohl auch daran liegt, dass auffällig viele junge Menschen den Weg in die Turmstube gefunden haben. Der Oimara hat sich schließlich mit seinen Songs auf Plattformen wie Youtube, Instagram und Spotify längst einen Namen gemacht, offenbar auch in Grafing und Umgebung: Das Konzert war in Windeseile ausverkauft.

Davon zeigt sich der junge Künstler auf der Bühne aber alles andere als beeindruckt - im Gegenteil: Lässig pflügt Hafner mit seiner kräftigen rauchigen Stimme durch sein breites Repertoire. Dass da auch mal ein Texthänger dabei ist, juckt ihn genauso wenig wie das Publikum. In solchen Fällen wird eben improvisiert. Überhaupt ist das eine ganz große Stärke Hafners: "Und wieder ein neues Ende gefunden", sagt er etwa am Schluss seines Liedes "Stammtisch", das er mit dem Namen der Bedienung Gitti als orientalischen Gebetsruf ausklingen lässt - ohne Grund, einfach weil es ihm gefällt. Auch die Zuhörer bindet er in seine Songs mit ein, reimt etwa ganz spontan ein paar Zeilen über Kathi aus der ersten Reihe. Der ist das zwar ein bisschen peinlich, alle anderen in der Turmstube finden's aber köstlich.

Dass der Oimara, der im echten Leben übrigens gelernter Koch ist, tief im Inneren auch eine romantische Ader hat, beweist er auf seine ganz eigene Art mit Zeilen wie: "Neben dir schlaft si da Rausch immer no am besten aus" oder "Trotz deine oiden Foiten, dad i di immer b'hoitn". Doch es muss nicht immer nur Blödelei sein, in seinem Lied "Greta" schlägt der 28-Jährige durchaus ernstere - und im Vergleich zu vielen anderen Kabarettisten lobende - Töne an. "Weil die is jemand, der an Oasch in da Hos'n hod", sagt er über die junge Klimaaktivistin und singt "Koana macht was, außer Greta - und die Welt steht ganz sche blöd da".

Abseits solch vereinzelter politischer Botschaften hat Hafner zahlreiche Songs mit Ohrwurmpotenzial im Gepäck, allen voran natürlich "Bierle in da Sun", seine Hommage an das flüssige Gold. Und so steht nach einem rundum gelungenen Abend die Erkenntnis, dass sich der Oimara mit solchen Auftritten gerne öfter von seinem Tegernseer Berg herunter ins Tal wagen darf. Das tut er mit Sicherheit am 12. November dieses Jahres, wenn er für ein Zusatzkonzert erneut nach Grafing kommt.