17. September 2018, 22:08 Uhr Lieder von der Alm Tanz auf der Tonleiter

Gut Sonnenhausen bietet wieder "Alpenspektakel"

Großartige alpine Musik, die jenseits aller Klischees spielt, gibt es am kommenden Samstag, 22. September, auf Gut Sonnenhausen zu hören. Dort nämlich geht wieder das "Alpenspektakel" über die Bühne, diesmal allerdings in etwas abgespeckter Form. Grund dafür ist die umfassende Renovierung des Bauernhauses direkt neben Gut Sonnenhausen, die auch umfangreiche Erdbewegungen mit sich bringt. Trotzdem lohnt sich freilich ein Besuch: Auf dem Programm stehen an diesem Abend zwei Konzerte und, wie könnte es anders sein bei einem Bio-Tagungshotel, alpenländische Gaumenfreuden.

Einen virtuosen Tanz auf der Tonleiter versprechen die musikalischen Gäste: In den österreichischen Bands Federspiel und Ramsch & Rosen treffen beim Alpenspektakel erneut hervorragende Ensembles aufeinander, die Volksmusik ganz neu und ungewöhnlich interpretieren. Ein Erlebnis, das in der ehemaligen Reithalle des alten Pferdegestüts mitten im Grünen ein besonderes Ambiente findet.

Bei Federspiel wird "ausgelassen gefeiert und leichtfüßig getänzelt, es wird wie in einem Labor mit allen Arten von Klängen und Sounds experimentiert, dann wieder fast schon rockig soliert, es wird gesungen und gejodelt, es wird geweint und sich in schönster Weise dem Schwermütigen und Melancholischen hingegeben, um im nächsten Moment plötzlich einen impulsiven russischen Tanz hinzulegen". Die Gruppe Federspiel wurde 2004 in Krems an der Donau gegründet, entscheidende Impulse kamen vom Mastermind der österreichischen Volksmusik Rudi Pietsch.

Ramsch & Rosen schlagen mit zierlichen Klängen eine Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart und lassen eine zeitgenössische Volksmusik entstehen, die sie mit viel Feingefühl in alten Melodien aufgespürt haben. Zu Gstanzln und Liedern von der Alm tänzelt die Geige, mal seufzend, mal jauchzend, auf den Klängen der vielsaitigen Zither umher. Ramsch & Rosen sind Geigerin Julia Lacherstorfer und Trompeter Simon Zöchbauer

Im und rund um den Kochstall werden den Besuchern des Alpenspektakels je nach Belieben feine Speisen angeboten. Im Ticketpreis von 55 Euro pro Person sind beide Konzerte enthalten, Speisen und Getränke werden separat berechnet. Karten gibt es beim Team von Gut Sonnenhausen unter (08093) 577 70 sowie per Mail an info@sonnenhausen.de, oder bei München Ticket unter (089) 54 81 81 81 und www.muenchenticket.de. Bei den Konzerten herrscht freie Platzwahl.