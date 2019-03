27. März 2019, 21:52 Uhr Lieder und Kaberett Konzert im Kunstverein

"Musikalische Kostbarkeiten" aus München verspricht der Kunstverein Ebersberg am Freitag, 29. März, bei seinem Singer-Songwriter-Konzert. Es treten auf: Mundartliedermacher Michael Bohlmann, der "Witz, Wahn, Sentimentalität und Skurrilität mit einem Schuss Isarwasser verfeinert", Elle A., Champion der Munic Song Connection 2018, deren volle Stimme unter die Haut geht, Carmina Reyes, die mit ihren engelsgleichen Liedern bereits in München, Berlin und London ihr Publikum verzaubert hat, sowie der Musikkabarettist Alex Döring. Messerscharf analysiert er seine Umgebung und konterkariert seine treffsicheren Pointen mit leicht verdaulichem Gitarrenpop. Zu Musik dazu gibt es Kunst: In der Alten Brennerei ist derzeit die spannende Ausstellung "Formationen" der Leipziger Künstlerin Anna-Kursawe mit Malerei, Installation und Siebdruck zu sehen. Los geht es um 20 Uhr.