21. November 2018, 22:09 Uhr Letzte Öffnung am Samstag Winterpause in den Komposthöfen

Am Samstag, 24. November, besteht zum letzten Mal in diesem Jahr die Möglichkeit, Gartenabfälle direkt zu den Komposthöfen im Landkreis zu bringen, wie das Landratsamt mitteilt. Danach schließen sie den Winter über. An den Wertstoffhöfen der Landkreisgemeinden stehen das ganze Jahr über Gartenabfallcontainer für Baum-, Strauch- oder Rasenschnitt und anderes Grüngut bereit.