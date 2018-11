14. November 2018, 21:29 Uhr Lesung von Heribert Prantl Gegen den Ungeist

Heribert Prantl, Mitglied der Chefredaktion der Süddeutschen Zeitung, ist am Sonntag, 18. November, zu Gast beim Literarischen Herbst in Zorneding. Er spricht zum Thema "Zeit und Ungeist". In der Ankündigung heiß es: "Das frühe 21. Jahrhundert ist ein merkwürdiges Zeitalter: Zivilität und Aufklärung ringen überrumpelt mit ihren Verächtern." Der Glaube an die Stärke des Rechts werde angegriffen vom alten Glauben an das Recht des Stärkeren; gespeist von neuen nationalen Egomanien. Viele Beschreibungen des Rechtspopulismus als einer global-eruptiven Erscheinung ähnelten der Schilderung eines Vulkanausbruchs: "Man tut damit so, als könne man dagegen eigentlich nichts machen, außer die Tür hinter sich zu verriegeln. Das ist, das wäre politischer Fatalismus. Nicht vor dem sogenannten Populismus muss man sich fürchten, sondern vor solchem Phlegma." Die Lesung findet statt in der Christophoruskirche und beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt kostet 15 Euro. Karten gibt es im Pfarramt unter (08106) 26 32, in der Bücherei unter (08106) 38 24 93), bei Steffis Schreibwaren oder AP-Buch in Baldham.