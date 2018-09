24. September 2018, 22:03 Uhr Lesung Vom Regenbogenfisch

In der Gemeindebücherei Vaterstetten steht am Mittwoch, 26. September, das nächste Bilderbuchkino auf dem Programm: Renate Jaß und Ursula Gatzemeier präsentieren die Geschichte "Der Regenbogenfisch" von Marcus Pfister. Wie immer sind alle Kinder von vier bis sechs Jahren in den Veranstaltungsraum eingeladen, los geht's um 15.30 Uhr.