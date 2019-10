"Karl Valentin - Abgründe eines Komikers": Am Samstag, 19. Oktober, präsentiert der Kabarettist und Schauspieler Michael Lerchenberg den grandiosen Komiker, Humoristen, Autor, Schauspieler und Filmproduzenten Karl Valentin und seine kongeniale Partnerin Liesl Karlstadt. Der Humor von Karl Valentin ist geprägt von außergewöhnlichem Sprechwitz. Valentin war Pessimist, seine Komik ist oft tragisch und genährt durch den ständigen Kampf mit alltäglichen Dingen. Michael Lerchenberg lotet diese Abgründe im Leben und Werk des Komikers aus. Mit ihm agiert und streicht am Cello Jost-H. Hecker. Der Abend aus der Veranstaltungsreihe "Literarischer Herbst in Zorneding" findet im Mairsamersaal in Pöring, Burgstraße 21, statt. Beginn ist um 20 Uhr; Einlass um 18.30 Uhr. Karten zu je 20 Euro sind im Vorverkauf erhältlich im Pfarramt der Christophoruskirche (08106) 2632, Gemeindebücherei Zorneding (08106) 382493, Steffis Schreibwaren Zorneding (08106) 219883, AP Buch Baldham (08106) 369414 und Papeterie Löntz Vaterstetten (08106) 6769.