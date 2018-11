13. November 2018, 21:49 Uhr Lesung Romane für den Herbst

In vielen Buchhandlungen und Büchereien des Landkreises gehören die Romanvorstellungen von Vorleserin Ulrike Wolz inzwischen zum festen Programm. Am Freitag, 16. November, liest die Literaturexpertin - nach Vaterstetten, Grasbrunn, Feldkirchen und Grafing - nun auch erstmals in Poing. Die Vaterstettenerin stellt in der neuen Gemeindebücherei in der Marktstraße ihre Favoriten des Roman-Herbstes vor. Für jeden Geschmack ist etwas dabei: Vom Tatsachenroman bis zur Liebesgeschichte, vom magisch-fantastischen Roman bis zum großen gesellschaftlichen Jahrhundertwerk. Garniert werden die insgesamt zehn Buchvorstellungen mit heiteren Gedichten. Beginn der Lesung ist um 19.30 Uhr. Karten können unter Telefon (08121) 9794940 reserviert werden.