5. Oktober 2018, 22:17 Uhr Lesung Paare - und was sie zu sagen haben

Paare haben Geschichten, und, fragt man beide Partner getrennt, dann müssen das gar nicht immer unbedingt ein- und dieselben sein. In der Veranstaltungsreihe "Literarischer Herbst in Zorneding" lesen Martina Bechtloff-Palm, Karin Ossig, Till Gerhard und Peter Wurm am Freitag, 12. Oktober, Szenen und Dialoge aus "Paargesprächen und Paargeschichten". Hochliterarisches ist darunter aber auch Profanes. Karl Valentin und Liesl Karlstadt kommen in der wunderlichen, skurrilen und lustigen Lesung ebenso zu Wort wie Asterix und Obelix. Die Lesung in der Gemeindebücherei Zorneding, Schulstraße 7, beginnt um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei, eine kleine Spende erwünscht.