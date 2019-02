27. Februar 2019, 21:56 Uhr Lesung mit Wolfgang F. Hofer Lichtvolle Verse

Unter dem Motto "Herzwärts" steht eine Lesung mit Wolfgang F. Hofer am Sonntag, 3. März, um 15 Uhr in der Gemeindebücherei Markt Schwaben. Der Autor aus Niedergeisl-bach in der Gemeinde Lengdorf präsentiert positive Texte, Lebensminiaturen, lichtvolle und nachdenkliche Verse aus dem ersten gemeinsamen Buch des Ehepaars Hofer. Dazwischen mischen sich humorvolle Geschichten vom bayrischen Landleben ab. In den Gedichten aus seinem Buch "Droadbodn" hat der Autor, der selbst auf einem Bauernhof aufgewachsen ist, die Menschen auf dem Land sehr genau gezeichnet. Begleitet wird Hofer von dem Gitarristen Albert Zimmerer aus Isen und der Harfenistin Lisa Lohmaier. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten.