Gemeinsam mit der Romanautorin Monika Pfundmeier tritt der Markt Schwabener Dichter Bernhard Winter am Mittwoch, 6. November, um 20 Uhr in der Münchner Lit-Box auf. "Die zwei Seiten des Glücks" ist dieser Themenabend überschrieben.

Doch gibt es das überhaupt - die zwei Seiten des Glücks? Eine helle, eine dunkle? Eine sichtbare, eine unsichtbare; eine greifbare, eine ungreifbare? "Ich bin besonders glücklich, wenn das Glück unvollkommen ist", sagte der wunderbare Peter Ustinov, "denn Vollkommenheit hat keinen Charakter". Was bedeutet Glück - in der heutigen Zeit, in der Gemeinschaft, für den Einzelnen? Die Autoren Monika Pfundmeier und Bernhard Winter geben auf diese Fragen ganz eigene Antworten. Pfundmeier, Autorin aus München, ausgezeichnet als eine der stärksten Stimmen der jungen Gegenwartsliteratur, hat "Glück dich!" dabei, eine Geschichte um die wichtigste Liebe des Lebens. Im März 2020 erscheint "Kreizkruzifix", ein Regionalkrimi zu den Passionsspielen in Oberammergau. Winter arbeitet als Psychotherapeut, zu schreiben begonnen hat er vor zehn Jahren, in der Schlussphase seiner Zeit als Markt Schwabener Bürgermeister. Er trägt aus seinen beiden aktuellen Büchern vor: "Im Garten war Nacht. Vierzig Schutzgedichte und ein gutes Wort für den armen Paul"; sowie "Kurz und glücklich. Vierzig Mantras für ein gutes Leben". Die Lit-Box, Einsteinstraße 42, liegt an der U-Bahn-Station Max-Weber-Platz. Der Eintritt beträgt sechs Euro.