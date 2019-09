Regisseur Franz Xaver Bogner hat sich vielleicht die eine oder andere Anregung versprochen für einen neuen Film. Jedenfalls saß er am Samstagabend ganz vorne im Saal des Kolpinghauses, um zu hören, was die SZ-Redakteure Hans Kratzer und Sebastian Beck auf Einladung des Theatervereins zu erzählen hatten. Vom Rottal etwa, wo man "stundenlang hinter einem Busch sitzen und warten kann, dass was passiert", und vom früher idyllischen Isental, wo in den vergangenen Jahren mit dem Bau der Autobahn so viel mehr passiert ist, als mancher sich gewünscht hätte. Und Bogner wird genau wie die anderen Zuhörer im vollen Saal gehört haben, dass all diese Geschichten nicht nur aus der Erfahrung der Journalisten gespeist ist, die seit vielen Jahren für den Bayernteil der SZ arbeiten. Vielmehr sprach aus den Erzählungen Kratzers, die als Texte Eingang in den gemeinsamen Bildband "Zeitlang" der beiden gefunden haben, ebenso wie aus den Lesungen Becks eine tiefe Verbundenheit mit der bayerischen Heimat. Beider Wurzeln führen nach Niederbayern. Während Kratzer als Sohn eines Wirtspaares bei Vilsbiburg groß geworden ist, wuchs Beck in Markt Schwaben auf - weshalb im Publikum neben vielen Bekannten auch seine Mutter saß. Ein Umstand, der ihn die rhetorische Frage stellen ließ, "was deafst jetzt do sag'n?"

Die Worte, die beide schließlich fanden, um von ihren Erkundungen im Bayernland zu erzählen, ließen ein höchst ambivalentes, immer aber liebevoll gezeichnetes Bild von jenen "lederhosenfreien" Regionen entstehen, in denen - neben der örtlichen CSU - vor allem die Ortsfeuerwehr das Sagen hat. Höchst feinfühlig und stimmungsvoll umrahmt wurde das Ganze von Karl Haushofer und seiner Hausmusik.

Die Widersprüchlichkeit, die zu Bayern gehört wie der Kirchturm zum Dorf und die Beck mit eindringlich schönen wie auch verstörenden Fotos im Buch dokumentiert, kleidete Kratzer in feinen Wortwitz. Er zitierte bayerische Autoren, untermauerte mit Anweisungen wie jenen eines Zahnarzts - "jetzt beiß' die Zähn z'samm und mach an Mund auf" -, was er mit der "Koinzidenz des Bayerischen" meinte. Er formulierte eine Hommage an die schillernde Bedeutungsvielfalt der bayerischen Sprache, die sich in Begriffen wie "Zeitlang" ausdrückt, wie auch an die Kraft und das "Matriarchat" der starken Frauen seiner Jugend. Was wäre folgerichtiger gewesen, als einer Frau, Josefa Singer, Dichterin und Wirtin einer Gaststätte an der tschechischen Grenze das anrührendste Zitat des Abends zu überlassen: "Der Wald rauscht scho staad / der Wind hat sie draht / Hoamat wie bist du schee / I mecht net von dir geh."