Rund vier Millionen Menschen in Deutschland blicken offenbar auf ein einschneidendes Lebensereignis zurück, dem der Begriff "Nahtoderfahrung" nur bedingt gerecht wird. Ausgelöst häufig, aber nicht ausschließlich durch eine lebensbedrohliche Situation wie etwa Herzstillstand, Koma oder Stromschlag, erleben diese Männer, Frauen und Kinder erst überwältigende Todesangst, dann, nach dem Weg durch einen Tunnel, an dessen Ende ein helles Licht erstrahlt, tiefen Frieden, Freude, grenzenlose Liebe und das Gefühl, "zu Hause angekommen" zu sein.

Eine von diesen Personen ist Christine N. Brekenfeld. Im Juli 2004 führt bei der damals Hochschwangeren eine vorzeitige Plazentaablösung zu so starken Blutungen, dass sie beinahe stirbt. Den kleinen Frederik kann auch ein Notkaiserschnitt nicht retten. Doch während alle die 38-jährige für bewusstlos halten, befindet sie sich, losgelöst vom eigenen Körper, beobachtend daneben, in einer Art innerer Freiheit. "Die Zeit stand weiter still, und ich war im Frieden", schreibt sie darüber in ihrem Buch. Im Gespräch nennt sie es "gleichzeitig das grausamste, aber auch schönste Ereignis meines Lebens". Erzählen kann und will sie zunächst allerdings niemandem davon.

Dennoch spürt die studierte Wirtschaftsingenieurin schnell, dass sich etwas grundlegend verändert hat.

Einerseits ist da die große Trauer über den Verlust ihres Kindes, andererseits fühlt sie sich im Schmerz getragen durch die Erfahrung jener Stunden. Der Frieden und die Liebe bleiben, ergänzt durch den Wunsch, sich intensiver mit Tod und Sterben zu beschäftigen, vor allem im Hinblick auf das Leben. Es folgen diverse Ausbildungen: Erst als Sterbe- und Trauerbegleiterin im Kinderhospiz, dann als Heilpraktikerin für Psychotherapie, zusätzlich lernt sie, wie man Menschen spirituell begleitet und macht Traumaheilarbeit nach Peter Levine. Als der für sie richtige Zeitpunkt gekommen ist, spricht sie auch öffentlich über ihr Nahtoderlebnis.

Anfänglich arbeitet Brekenfeld weiterhin als Führungskraft im Hochschulmanagement, doch dann verlagert sich ihr beruflicher Schwerpunkt auf Seminare, Vorträge, vor allem aber die Arbeit in der eigenen Praxis. 2017 erscheint "Begegne dem Tod und gewinne das Leben". Darin schildert Brekenfeld ihre eigene und die Geschichte einiger ihrer Klienten und liefert neben zahlreichen Informationen auch Einblick in die Fachstudie, die ein interdisziplinäres Forschungsteam aus Ärzten, einer Sozialwissenschaftlerin und einer Psychologin, dem sie als Beraterin angehört, in Kooperation mit der Charité zum Thema durchführt. Das Kernstück des Buches bilden jedoch praktische Selbsterfahrungsübungen - nicht nur für Menschen mit Nahtoderlebnissen. Allerdings sind es häufig diese, die die Kurse, Lesungen oder die Praxis der Therapeutin besuchen, "weil sie sich hier oft zum ersten Mal ernst genommen fühlen".

Zugewandtheit ist auch im persönlichen Austausch mit der Mittfünfzigerin zu spüren. Charmant und eloquent vermag sie es, packend, ergreifend und dann wieder fast mit Galgenhumor zu schildern, was ihr widerfahren ist, wobei sie dem Thema die Schwere nimmt, ohne dabei seine Bedeutsamkeit zu schmälern. Man glaubt der Achtsamkeits- und Meditationstrainerin sofort, dass sie in der Justizvollzugsanstalt in Brandenburg an der Havel genau deswegen so erfolgreich mit den Gefangenen arbeitet, weil sie wertfrei mit ihnen umgeht, anstatt - wie vor ihrer Nahtoderfahrung - vorgefertigte, gedankliche Urteile zu fällen. So entstehe bei den Teilnehmern der Meditationskurse Empathie erst für die eigene Person, dann für andere.

Doch Brekenfeld hat auch weitere Schlüsse aus den dramatischen Stunden von damals gezogen. "Ich weiß, dass ich mein Leben nicht in der Hand habe", sagt sie, und, "was ich im Inneren erlebt habe und was die anderen von außen gesehen haben, waren zwei Paar Stiefel." Also sei gut möglich, so die Sterbebegleiterin, dass sich ein für die Familie qualvoll anmutender Sterbeprozess für die Seele des Patienten ganz anders anfühle. "Vielleicht ist das die Lösung eines Lebenstraumas und bringt diesem Menschen den Frieden."

Ihre Erfahrung hat in der gebürtigen Neu-Ulmerin vor allem den Herzenswunsch geweckt, die Menschen mögen sich wieder mehr mit dem Thema Tod beschäftigen. So könnten sie erkennen, was wirklich wichtig ist, ihre Ängste verlieren und das Leben besser leben. Das will die Autorin auch den Besuchern ihrer Veranstaltung am kommenden Donnerstag in der Stadtbücherei Grafing vermitteln, bei der sie erzählen, lesen, vor allem aber in Kontakt mit dem Publikum kommen will, dessen Fragen sie gerne beantwortet und dem sie einige der Übungen aus dem Buch vorstellen wird.

Veranstaltung des Kreisbildungswerks (Netzwerk Trauer) mit Christine N. Brekenfeld am Donnerstag, 28. November, um 20 Uhr in der Stadtbücherei Grafing. Kostenbeitrag: zwölf Euro.