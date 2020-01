"Ich sollte geröntgt werden. Dies ließ ich aus einem ganz einfachen Grund nicht zu. Durch die Strahlen der Außerirdischen war ich vollgefüllt mit Mais. Beim Röntgen hätte sich der Mais in Popcorn verwandelt, und ich hätte sterben müssen." Klingt befremdlich? Für eine gesunde Person wahrscheinlich schon. Umso mehr vor dem Hintergrund, dass der fragliche Patient kurz zuvor von einem Auto angefahren wurde. Psychotiker Cordt Winkler hingegen ist zu diesem Zeitpunkt genauso von der Plausibilität seiner Gedanken überzeugt wie davon, nur um Haaresbreite der Verfolgung durch Zombies entkommen zu sein, indem er sich mitten auf die Straße stellte.

Der heute 40-Jährige hat großes Glück. In jener Nacht und auch Jahre später, als er 2010 während seiner "italienischen Episode" orientierungslos erst durch Rom, dann durch diverse andere Orte und Bahnhöfe irrt, teilweise barfuß und quer über die Gleise, ehe die Polizei ihn in eine toskanische Klinik bringt. Was genau damals passiert ist, weiß der Wahlberliner bis heute nicht - an andere Erlebnisse und auch Gedanken hingegen kann er sich glasklar erinnern. Deswegen hat er sie aufgeschrieben. "Ich ist manchmal ein anderer" heißt sein vor einem Jahr erschienenes Buch über das Leben mit Schizophrenie, aus dem er am Dienstag, 14. Januar, in der Stadtbücherei Grafing lesen wird.

Spricht man mit Winkler, verfestigt sich schnell der Eindruck, es mit einem Menschen zu tun zu haben, der sich seine Worte gut überlegt und dabei über eine herrlich selbstironische Ader verfügt, aber gleichzeitig auch höchst ernsthaft und bei Bedarf wohl ebenso beharrlich für das eintritt, was ihm wichtig ist. Alles Gründe, die ihn dazu bewogen haben, das zu Papier zu bringen, was nicht erst seit Ausbruch der Krankheit vor etwa 20 Jahren sein Leben so nachhaltig und unwiderruflich bestimmt. Bereits sein Vater litt unter dem, was er liebe- und humorvoll "Tüdelüt" nennt. Nun will der gebürtige Münsterländer Aufklärung leisten, was sich in solch einem "zersplitterten Bewusstsein", das an ein "Orchester ohne Dirigent" erinnert, tatsächlich abspielt. Und er will Angehörigen zeigen, dass es auch mit dieser Diagnose ein glückliches Leben geben kann. Gleichzeitig wendet er sich gegen die noch viel zu sehr verbreitete Stigmatisierung der Schizophrenie und die Ansicht, wer darunter leidet, müsse entweder ein gewaltbereiter, gemeingefährlicher Psychopath oder Hartz-IV-Empfänger sein oder beides.

Detailansicht öffnen Der Berliner Medienwissenschaftler Cordt Winkler spricht in seinem Buch als Betroffener über ein Tabuthema: Schizophrenie. (Foto: Caroline Pitzke/oh)

Nach der Lektüre der Mischung aus Autobiografie und Sachbuch des studierten Medienwissenschaftlers kann das niemand mehr glauben. Die eindringliche Beschreibung von Winklers Gedanken übt beim Lesen einen solchen Sog aus, dass man gut nachvollziehen kann, warum er in diesem Moment etwa davon überzeugt ist, die Weltformel gefunden zu haben. Oder sich sofort seiner irdischen Besitztümer entledigen muss (wiewohl er zu Protokoll gibt, auch in gesunden Zeiten Minimalist zu sein und sich bewusst für ein leeres Wohnzimmer entschieden zu haben). Daneben wird aber auch die Qual greifbar, die dieser Zustand ihm bereitet, verstärkt noch durch körperliche Ticks und irrationale Handlungen wie dem regelmäßigen Wegwerfen seines Handys.

Gleichzeitig wird aber auch deutlich, dass der Autor ja durch so viel mehr als nur seine Krankheit definiert wird. In episodenfreien Zeiten nimmt er am Leben teil wie jeder andere auch: Er arbeitet, geht mit Freunden aus, lebt zeitweise in London, bereist Asien - und schafft es 2009 sogar in die Tagesschau und zu einem Treffen mit der Bundeskanzlerin. Auslöser ist die Idee, nicht nur seine Geburtstagstorte mit einem sehr berühmten Foto zu dekorieren, sondern sich danach mit einer dadaistischen Aktion namens "Merkel-Muffins" ("Backen muss sich wieder lohnen") im Wahlkampf hervorzutun. Das Zubereiten von Lebensmitteln liegt ihm - darum landet auch die Kochgruppe in der Tagesklinik bei den hilfreichsten Angeboten auf Platz eins - vor Therapie und Gartenarbeit, Gesprächstherapie und definitiv vor dem "Töpfern von Aschenbechern".

Cordt Winkler sieht seine Situation pragmatisch: Er wird wohl sein Leben lang Medikamente nehmen müssen. Nebenwirkungen wie etwa Gewichtszunahme sind dabei unvermeidbar. Andererseits sorgen die Neuroleptika für einen ganz normalen Alltag - ohne Kontrollverlust, Wahnvorstellungen und Filmrisse. Die Schizophrenie komplett aus seinem Leben verbannen, will der Mann, der heute in einer Trendforschungsagentur arbeitet, aber nicht. Aktuell absolviert er eine Qualifizierung als EX-IN. Das steht für "Experienced Involvement", Experte durch Erfahrung. Nach dieser Ausbildung möchte er als bezahlte Fachkraft anderen Betroffenen zur Seite stehen oder als Dozent tätig werden. "Man hat ganz andere Kompetenzen, jemand zu helfen, aus dem Dschungel herauszufinden, wenn man selbst dort einmal abgestürzt ist."

Detailansicht öffnen Für Aufsehen sorgte Winkler allerdings auch schon mit einem speziellen Backwerk, Kuchen beziehungsweise Muffins mit Angela Merkels berühmtem Bayreuth-Dekolleté. (Foto: Veranstalter)

Bei Lesungen wie nun in Grafing freut sich Winkler ausdrücklich über Fragen, auch von Nicht-Betroffenen. "Ich finde es toll, wenn Leute neugierig sind, darum habe ich ja auch das Buch geschrieben!" Noch einmal zurück zum Backwerk mit dem Dekolleté von Angela Merkel: Das klingt zunächst einmal alles andere als alltäglich. Ist aber durchaus ein Zeichen dafür, dass man auch in "gesundem" Zustand verrückte Dinge tun kann. Das heißt dann Kreativität - und wer sie besitzt, ist ein Künstler.

Cordt Winkler: "Ich ist manchmal ein anderer", Lesung mit Gespräch, Stadtbücherei Grafing, Dienstag, 14. Januar, um 19.30 Uhr, Eintritt: acht Euro.