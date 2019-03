26. März 2019, 22:17 Uhr Lesung im Theater Wasserburg Ach, ein Wort mit Müller

Ein Ach lässt uns lieben, ein Ach lässt uns trauern, ein Ach verschlägt uns die Sprache. Ein Wort. Unter dem Titel "Ach...Ein Wort mit Müller" findet am Donnerstag, 28. März, 20 Uhr, eine Lesung im Theater Wasserburg statt. Heiner Müller hat mit Zeitpunkt der Wende eine Wandlung vom Theaterautor zum Interviewpartner, vom geschriebenen zum gesprochenen Wort vollzogen. Der Autor glänzte im Gespräch mit seinen Interviewpartnern. In der Kommunikation entwickelte er die Gedanken, im Dialog entlud sich seine Lust an der Pointe. So bleibt ein riesiger Fundus an Zeitgeschichte, Weltbetrachtung, Aphorismen und Analysen. Daraus schöpfen Schauspieler Nik Mayr und Theaterleiter Uwe Bertram bei der Lesung. Karten gibt es unter www.theaterwasserburg.de.