31. Januar 2019, 22:09 Uhr Lesung Gar nicht wurst!

Der Münchner Autor Wolfger Pöhlmann stellt in Moosach seine Geschichte eines Kulturguts vor

Von Anja Blum, Moosach

Einen griffigen Titel für sein Buch zu finden, ist Wolfger Pöhlmann vermutlich nicht schwergefallen: "Es geht um die Wurst" heißt es, denn der Autor hat sich intensiv mit der Geschichte und dem regionalen Variantenreichtum eines deutschen Kulturguts beschäftigt. Am Samstag, 2. Februar, kommt der erste "Wurstologe" des Landes ins Meta Theater nach Moosach, um von seinen Erkenntnissen zu berichten - Liebeserklärung inklusive.

Denn die Wurst ist viel mehr als nur ein Nahrungsmittel, nicht umsonst identifiziert uns die Welt als Wurstnation. Und in Zeiten von Veganismus und Tierschutz vermag sie freilich auch zu polarisieren. Pöhlmann jedoch liebt Würste leidenschaftlich, schon seit seiner Kindheit. Nun, als Kunsthistoriker, rückt er dem Schmankerl aus zerkleinertem Fleisch, Speck, Salz und Gewürzen kulturgeschichtlich, ästhetisch und geschmacklich auf die Pelle und reist der Wurst auf der Deutschlandkarte hinterher. In seiner Wurstbibel findet sich alles über katholische und evangelische Bratwürste, Weißwürste mit integriertem Senf, spezielle Männer- und Frauenwürste, die Plüschwürste einer Kuscheltierschlachterei, Wurstzigarren, Wursttheater oder Berichte von Wurstheiligen.

Der Kunsthistoriker Wolfger Pöhlmann hat eine Karriere als Kurator und Kulturmanager unter anderem am Haus der Kulturen der Welt in Berlin und fast 20 Jahre beim weltweit für die Präsentation deutscher Kultur im Ausland verantwortlichen Goethe-Institut hinter sich. In seinem Buch, erschienen im Knaus-Verlag, begegnet man daher so unterschiedlichen Persönlichkeiten wie Joseph Beuys, Dieter Roth, Sigmar Polke, Erwin Wurm oder Christo. Sie alle haben Würste in ihrem Werk verarbeitet oder ihre einprägsame Form als Anregung genutzt. Selbst in Briefen Goethes hat Pöhlmann eine fast amouröse Beziehung zu Würsten entdeckt. Wer sie ebenfalls liebt, sollte sich diese Lesung also nicht entgehen lassen.

"Es geht um die Wurst": Lesung von Wolfger Pöhlmann, am Samstag 2. Februar, um 20 Uhr im Meta Theater, Osteranger 8 in Moosach, der Eintritt kostet zwölf Euro, ermäßigt zehn Euro.