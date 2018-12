16. Dezember 2018, 22:00 Uhr Leiter der Kriminalpolizei Neuer Kripo-Chef offiziell im Amt

Thomas Weber ist seit August kommissarisch in Erding tätig

Die Kriminalpolizeiinspektion (KPI) Erding hat nun auch offiziell einen neuen Leiter. Kriminaloberrat Thomas Weber erhielt vor kurzem die formale Bestellungsurkunde für sein Amt. Bereits im August hatte er kommissarisch die Leitung der Erdinger Kripo übernommen. Zuvor leitete er das Pilotprojekt der "Super-Recogniser" in München. "Super-Recogniser" erkennen Gesichter von Delinquenten, die sie nur einmal flüchtig gesehen haben, auch Wochen oder Jahre später wieder. Auf dem Oktoberfest waren sie heuer erstmalig im Einsatz.

Im August war der Wechsel Webers vom Polizeipräsidium München nach Erding erfolgt. Die Urkunde überreichte ihm nun Polizeipräsident Günther Gietl persönlich. Weber nutzte die letzten Wochen, um die rund 90 Mitarbeiter in den neun Kommissariaten näher kennenzulernen. Die KPI Erding ist für die Landkreise Erding, Freising und Ebersberg zuständig, somit insgesamt für 450 000 Bürger. Der 46-jährige Weber, der 1989 in Königsbrunn seine polizeiliche Karriere im mittleren Dienst begann, leistete zunächst beim bayerischen Landeskriminalamt bei der Bekämpfung der Betäubungsmittelkriminalität und beim Zielfahndungskommissariat der Münchner Polizei Dienst. Im Jahr 2000 folgte der Aufstieg in den gehobenen Dienst. Im Anschluss war er in München in unterschiedlichen Führungsfunktionen tätig.

Mit dem Abschluss des Studiums an der Deutschen Hochschule der Polizei München erreichte er die nächste Qualifizierungsstufe. Fünf Jahre war er stellvertretender Leiter des Abschnitts Ergänzungsdienst, in dem die Einsatzhundertschaften, Unterstützungskommandos, sowie die Reiter- und Hundestaffel integriert sind. Die folgenden eineinhalb Jahre leitete er die Polizeiinspektion München-Neuhausen und die Verkehrspolizeiinspektion Verkehrsanzeigen. Im Nebenamt führte er die vergangenen Monate das Projekt der Super-Recogniser zum Abschluss. Thomas Weber lebt mit seiner Frau in Dachau und hat zwei volljährige Kinder. Sein Vorgänger Gerhard Roider wechselte im März zum Polizeipräsidium Oberpfalz und übernahm dort die Leitung der Polizeiinspektion Regensburg-Süd.