7. April 2019, 22:30 Uhr Leidenschaftlicher Auftritt American Song-Book

Die Musiker von "Jazz in the Box" haben einen ersten Vorgeschmack auf das internationale Jazzfestival im Oktober gegeben.

Die landkreiseigene Formation "Jazz in the Box" begeistert in Ebersbergs Zimtblüte

Von Peter Kees, Ebersberg

Freudige Gesichter, mitwippende Köpfe, den Groove in den Füßen mitgehend - so präsentierte sich vergangenen Freitag das Publikum im Ebersberger Café Zimtblüte. Auf der Bühne: die Jazz-Formation Jazz in the Box aus dem Landkreis, einst entstanden bei Jam-Sessions in einem Grafinger Lokal. Auch wenn die sieben Herren in ihrer Einladung angeben, Jazz-Amateure mit seriösen Berufen "im richtigen Leben" zu sein, was da zu hören war, ist durchaus ernst zu nehmen und darf gerne als kleiner Vorgeschmack zum anstehenden internationalen Jazzfestival vom 12. bis 20. Oktober verstanden werden.

In der Zimtblüte jedenfalls war die Stimmung bestens, das Publikum mitgerissen. Besonders die beiden Saxofonisten - Joachim Jann, Altsaxofon und Chris Naleppa, Sopran- und Tenorsaxofon - bestachen mit ihrem leidenschaftlichen Spiel. Da kam wahrlich Herzblut aus den Instrumenten, ein Seelenstripp mit zarten wie feurigen Tönen. Aber auch Thomas März am Klavier, Sepp Schmölz an Trompete und Flügelhorn, Peter Sigel an der Posaune, Michael Liese am Kontrabass und Frank Haschler am Schlagzeug beeindruckten.

Auf dem Programm: amerikanische Jazz-Klassiker, etwa von Count Basie, Charles Mingus, Oliver Nelson, Charlie Parker oder Miles Davis - jeweils neu arrangiert vom Pianisten der Band, Thomas März. Mit dem Jazz-Standard "Jubilation" gedachte das Septett auch ihrem kürzlich verstorbenen Freund, dem Pianisten, Trompeter und Arrangeur Helmut Mayer, in der Hoffnung, dass dieser den Song auch im Himmel hört.

Natürlich war der Applaus nicht nur nach den einzelnen Nummern kräftig, sondern auch nach den jeweiligen Soli. Bravo-Rufe hörte man immer wieder. Im Jazz existiert eine Melodie samt Harmoniefolge. Darüber wird improvisiert. Und das können die Landkreis-Jazzer ganz unzweifelhaft hervorragend.

Zwischen den einzelnen Titeln wurde man mit reichlich Information versorgt, vor allem, wenn der Bassist des Abends - man moderierte abwechselnd - das Mikrofon ergriff. Michael Liese holte gerne aus und erzählte zum Beispiel die Geschichte um den Jazz-Standard "Chelsea Bridge". Dessen Autor, der amerikanische Jazzer, Pianist, Arrangeur und Komponist William Thomas Strayhorn, soll zu dieser Komposition durch das Gemälde einer Brücke inspiriert worden sein. Doch ging er offensichtlich von der falschen Brücke aus, denn das imposante Bauwerk auf dem Bild zeigt die Battersea Bridge, nicht die eher unbedeutende Chelsea Bridge, wie Strayhorn vermutete. Doch durch seinen Song kam auch diese Londoner Themse-Überführung zu Ruhm. Aufregend wie hier Joachim Jann sein großes Solo, nur von Klavier, Bass und Schlagzeug begleitet, auf dem Altsaxofon intonierte. Ähnlich seinem Kollegen Chris Naleppa am Sopransaxofon einige Titel zuvor mit einer Ballade von Duke Ellington. Auch hier wurde zunächst eine hübsche Geschichte erzählt: der Duke habe bei einem Streit zweier Frauen einfach zu improvisieren begonnen und so entstand dieses Stück. Großen Applaus bekam der Mann mit Hut für diese Interpretation.

Übrigens: Wahrheit, Ehrlichkeit, Fröhlichkeit und Liebe sind die wichtigsten Dinge im Leben, zumindest nach Miles Davis, so formuliert in seinem 1954 entstandenen Jazz-Standard "Four". Dass neben den vielen namhaften Jazz-Nummern auch eine von George Gershwin mit im Programm war, "It Ain't Necessarily" aus seiner Oper "Porgy and Bess", machte den Abend wahrlich zum American Song-Book.

Der Jazz in Ebersbergs Zimtblüte mit Boogie Woogie, Blues und Balladen imponierte, ebenso der "Hoedown", ein ländlicher, derber Tanz, der bei Dorffesten im Südosten Amerikas gerne von den Fidlern gespielt wird. Einmal mehr überzeugte hier die wunderbare Bläsercombo von Jazz in the Box.