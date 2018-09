5. September 2018, 21:59 Uhr Lehrreiche Wanderung Spuren weißen Golds

In Mittelalter und Früher Neuzeit war Salz ein äußerst wertvolles Lebensmittel, entsprechend wurde es denn auch als "weißes Gold" bezeichnet. Eine wichtige Vertriebsroute führte von Reichenhall her kommend durch den Ebersberger Raum und von hier aus weiter nach München - und hat, unter anderem rund um Steinhöring, zahlreiche noch heute deutlich im Gelände erkennbare Spuren hinterlassen. Auch die Ortsnamen Salzburg, Schrankenschneider und Halbing sowie verschiedene Flurnamen künden noch von jener Zeit. Eben diesen Spuren der alten Salzwege bei Steinhöring gilt das Interesse des Historischen Vereins für den Landkreis am Samstag, 8. September: Er unternimmt mit Theresia Ranzinger, der Vorsitzenden des Heimatvereins Steinhöring, eine Wanderung. Diese beginnt um 14 Uhr und dauert etwa zwei Stunden. Treffpunkt ist am Steinhöringer Bahnhof, die Teilnahme ist kostenfrei. Bei schlechtem Wetter findet die Wanderung eine Woche später, am Samstag, 15. September, statt.