Lehrer aufgepasst! Klassenzimmer mit Leinwand

Das Grafinger Filmtheater Capitol bietet wieder eine "Schulkinowoche"

"Film ab!", heißt es vom 1. bis zum 5. April in Grafing, denn dann wird das Capitol-Filmtheater wieder zum Klassenzimmer. Zum zwölften Mal bereits findet die "Schulkinowoche" statt, bayernweit nehmen 125 Lichtspielhäuser in 116 Städten an der Aktion teil. Die Schulkinowoche ist eine Angebot des Netzwerkes "Vision Kino", einer Gesellschaft zur Förderung der Film- und Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen. Koordiniert und durchgeführt vom Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung, im Auftrag des bayerischen Kultusministeriums, soll die Aktion es Schülern ermöglichen, Film als Kulturgut kennenzulernen und ihnen gesellschaftsrelevante Themen nahebringen.

Im Capitol werden für die Zuschauer von der ersten bis zur siebten Klasse die drei Otfried-Preußler-Verfilmungen "Das kleine Gespenst", "Die kleine Hexe" und "Der Räuber Hotzenplotz gezeigt, außerdem auf dem Programm stehen Detlev Bucks Abenteuerfilm "Hände weg von Mississippi", die Kinderbuchverfilmung "Timm Thaler" und der Kinderkrimi "Rico, Oskar und der Diebstahlstein". Für das ältere Publikum stehen das Drama "Wunder", der Coming-of-Age-Film "Amelie rennt", die Dokumentation "The True Cost - Der Preis der Mode", das Liebesdrama "Das Schicksal ist ein mieser Verräter" und das Historiendrama "The Imitation Game" auf dem Programm. Der Pixar-Film "Alles steht Kopf" wird für alle Altersklassen angeboten. Lehrkräften stehen für alle Filme Materialien zur Vor- und Nachbereitung im Unterricht zur Verfügung. Diese finden sich nebst weiterer Infos und den genauen Vorstellungsterminen unter: www.schulkinowoche.bayern.de.