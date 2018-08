22. August 2018, 22:04 Uhr Lebenstraum Mit Löwengarantie

Der Fotograf Lambert Heil lebt für Afrika. Jedes Jahr zeigt der Vaterstettener kleinen Touristengruppen die Reize des Busches und hält mit seiner Kamera seine Schönheiten in Bildern fest

Von Alexandra Leuthner

Schon mal vor einem Elefanten gestanden? Also so richtig? Nicht nur im Tierpark, auf der anderen Seite des breiten Wassergrabens, den der Dickhäuter garantiert nicht überwinden kann, sondern ganz hautnah? Irgendwo in Afrika? "Da hat so manch einer Tränen in den Augen, wenn ihm das passiert", sagt Lambert Heil -, und der Verdacht lässt einen nicht los, dass es dem Fotografen und Globetrotter selbst ebenso geht. Auch wenn er seit 30 Jahren regelmäßig nach Afrika fährt und alles, vom Elefanten bis zur Antilope, vom mächtigen Löwen bis zum winzigen Eisvogel schon vor der Linse seiner Kamera gehabt hat. Was aber nicht heißt, dass er nicht auch gerne in den Tierpark geht und sich die schönsten Einstellungen im Hellabrunner Elefantenhaus ausguckt.

Schon aus beruflichen Gründen tut er das. Dort erzählt er den Teilnehmern seiner zoopädagogischen Führungen davon, wie sich die Tiere benehmen würden, wenn sie nicht in einem Zoo geboren wären, lässt sie im Haus der Fledermäuse erfahren, wie es ist, wenn so ein Flattermann am Kopf vorbeistreicht. Er bringt sie dazu, Tiere zu riechen und zu spüren, soweit es im Zoo eben möglich ist. Auch mit Fotografierkursen hat er dort schon gearbeitet. "Vor allem aber bin ich Geschichtenerzähler", sagt Heil. Egal ob vor dem Löwenkäfig in Hellabrunn oder am Lagerfeuer in der afrikanischen Steppe, "ich erzähle in Geschichten verpackte Fakten, sodass die Menschen sich die merken können."

Auch Löwen kommen manchmal nahe an die Zeltlager heran, ebenso auf der Suche nach Schatten wie Menschen und Antilopen. (Foto: Lambert Heil/oh)

Noch lieber als in den Tierpark fährt Lambert Heil nach Afrika. Früher hat er jedes Jahr sechs Monate dort verbracht. Seit er verheiratet ist und eine kleine Tochter hat, bemüht er sich, seine Leidenschaft familienfreundlicher zu gestalten und ist immer nur für zwei bis drei Wochen dort, das aber viermal im Jahr. Und wenn es geht, nimmt er neben Reisegesellschaften auch Frau und Kind mit - weshalb die fünfjährige Marlene schon fünfmal in Afrika war, mit den Rufen der Schakale ebenso so vertraut ist wie andere Kinder mit dem Zwitschern der Amseln im Garten. Vor elf Jahren hat sich der gebürtige Essener mit seiner Frau, einer Apothekerin, in Vaterstetten niedergelassen. Überall bei Heils zu Hause liegen Bilderbücher über Tiere herum, in einem dunklen Holzregal im Kolonialstil stehen Folianten und naturkundliche Werke. Zum Einschlafen, so erzählt der Papa, wünscht sich seine Tochter immer eine Geschichte aus Afrika. "Für sie ist Namibia ein großer Sandkasten mit Tieren."

Wenn Lambert Heil nicht gerade in Simbabwe, Sambia, Namibia oder auf den Spuren von wilden Braunbären in den Wäldern und Bergen Europas unterwegs ist, kümmert er sich als stellvertretender Leiter um die Offene Ganztagsschule im Gymnasium Vaterstetten. 220 Schüler und 22 Mitarbeiter wollen da koordiniert und organisiert werden. Von den Afrikatouren allein kann er nicht leben. Der überzeugte Weltenbummler aber hat sich bei seiner Anstellung in der Diakonie vor zwei Jahren einen Teilzeitvertrag erbeten, um seine Reisen nicht aufgeben zu müssen. "Wenn ich in der Schule sitze und weiß, dass ich immer wieder raus komme, ist alles gut."

Da kann einem anders werden, wenn so ein Elefant plötzlich vor einem auftaucht. (Foto: Lambert Heil/oh)

Mit 15 Jahren hat er angefangen, die Welt zu erkunden, das Abitur holte er später nach, schlug sich lieber mit einem Freund fast ohne Geld durch Indien, Marokko, Kanada und eben Afrika. Und der Kontinent, seine Fauna vor allem, ließ ihn nicht mehr los. Er studierte Biologie auf Lehramt, trat den Beruf als Gymnasiallehrer aber gar nicht erst an, sondern gründete mit einem Partner eine Firma für Reiseunternehmen. Eineinhalb Jahre arbeitete er für ein Reisemagazin, sammelte Erfahrungen, irgendwann führte er ein Team aus Kameraleuten von ZDF und VOX in den Busch. Er begann zu fotografieren, arbeitete für eine Zeitschrift, die in Ferienlodges in Namibia auslag. Er ist Mitglied des Vaterstettener Fotoklubs und zeigt seine stimmungsvollen Bilder immer wieder in Ausstellungen. Gemeinsam mit zwei Fotografen hat er ein Lehrbuch über Tierfotografie verfasst, erschienen im vergangenen Jahr. "Ich war so oft da unten, ich weiß genau, wo ich das Auto hinstellen muss, um die Staubfahne im Sonnenuntergang aufzunehmen." Und weil er schon so lange nach Afrika fährt, kennt er auch so manche Stelle, die außer ihm kaum je ein Europäer gesehen hat.

Als Simbabwes inzwischen abgesetzter Diktator Robert Mugabe Anfang der 2000er begann, weiße Siedler zu enteignen, sei kaum mehr jemand in das Land gekommen, berichtet Heil. "Ein Freund von mir ist nach Neuseeland ausgewandert." Er aber habe sich nicht abschrecken lassen, "ich bin jedes Jahr hingefahren und habe nie etwas Negatives erlebt." Im Gegenteil. Die Einheimischen hätten ihn mit offenen Armen empfangen, vor allem weil er Nachrichten von draußen brachte. Wochenlang sei er der einzige Besucher in den Camps der Nationalparks gewesen. "Die hatten kein Radio, keine Zeitung, nichts. Sie haben geglaubt, die Welt hätte sie vergessen." Bis heute zahlen sich die Kontakte für ihn aus - auch jene in die Hauptstadt des Landes. "Computer funktionieren nicht in Simbabwe", erzählt er. Dafür gebe es in Harare ein riesiges Buch, in dem alle Buchungen im Land eingetragen werden müssten. Verwaltet werde es von zwei Damen - mit denen man sich besser gut stelle, um sicher zu sein, dass es mit den Reservierungen klappe. Das Schmiermittel ist aber nicht Geld, sondern Nuss-Nougatcreme. "Eine von ihnen liebt Nutella", erzählt er feixend. Gläserweise hat er die Creme im Gepäck, wenn er nach Harare fährt.

Wenn es geht, nimmt der Fotograf Lambert Heil seine Familie mit zu seinen Touren. Seine Tochter Marlene war schon fünfmal in Afrika. (Foto: Lambert Heil/oh)

Zwei bis drei Wochen dauert eine Reise mit Lambert Heil in den afrikanischen Busch. Paare, Einzelreisende aber auch Familien führt er in die Wildnis - aber nur, wenn die Chemie stimmt. "Ich schau mir jeden vorher genau an, bevor ich mich auf so eine Reise einlasse", erklärt der 51-Jährige. "Sonst kann es echt anstrengend werden, wenn man drei Wochen, 24 Stunden lang zusammen ist." Und so sei es auch schon vorgekommen, dass er jemandem abgesagt habe. Schließlich muss man sich auf den anderen verlassen können, wenn man mitten im Busch sitzt - ohne Handy, ohne Internet, ohne Strom. Oder wenn es mal nicht so läuft wie erhofft. In diesem Frühjahr sei er mit seiner Reisegruppe tagelang auf einer Felsgruppe mitten in einem Fluss festgesessen, weil es unerwartet heftig geregnet und die Gruppe eingeschlossen hatte. "Da sitzt du dann ums Feuer und es bleibt dir nichts anderes übrig als Kaffee zu trinken und dir gegenseitig Geschichten zu erzählen." Ein bisschen höher in die Felsen hätte er mit seinen Begleitern übrigens noch klettern können, "dann wären die Autos aber weg gewesen". Solche Ereignisse aber seien die Ausnahme, sagt er. Gerade wenn er mit Familien - auch seiner eigenen - unterwegs ist, meidet er den afrikanischen Sommer wegen der ständig hohen Temperaturen und das Frühjahr mit seinen Regenfällen. Auch um Malariagebiete und solche Gegenden, in denen die Löwen ums Zelt streichen, macht er einen Bogen.

Im Winter, berichtet der Weltenbummler, da klettere das Quecksilber zwar tagsüber auch auf über 30 Grad, nachts aber falle es in manchen Gegenden auf Werte um null. "Da schläft man besser, gegen die Kälte gibt es warme Schlafsäcke und dicke Mützen; gegen die Hitze aber kannst du nichts machen." Außerdem begegne man um diese Jahreszeit kaum Insekten. Skorpione, Stechmücken, Spinnen bräuchten auch nachts höhere Temperaturen - was nicht heiße, dass man barfuß durch den Dschungel laufen könne. "Feste Schuhe, keine Flipflops - das gilt auch für die Lodges." Dort sogar noch mehr, weil das ständig brennende Licht Insekten magisch anziehe. "Im afrikanischen Busch gehen wir ins Bett, wenn es dunkel wird und stehen mit Sonnenaufgang wieder auf. Da brauchen wir kein Licht." In den Camps ohne Zaun - eher die Regel als die Ausnahme, weil die dort lägen, wo es schöner sei - "da zünde ich ein Feuer an und sorge die ganze Nacht dafür, dass es brennt. Das hält Löwen Elefanten und Hyänen ab. Eine Stunde Mittagsschlaf muss dann reichen." Solotouren in den Busch verbieten sich an solchen Orten von selbst, versteht sich.

Entspannt in der Sonne: Eine kleine Antilope macht es sich bequem, währen die restliche Herde aufmerksam auf allen Vieren bleibt. (Foto: Lambert Heil/oh)

Für jene Reisenden aber, die es ganz genau wissen wollen, wie ernst er seine Hinweise meint, hat der Fotograf immer eine Plastikschlange dabei. Die landet dann schon mal im Schlafsack eines ständig offen stehenden Zeltes. Die Lachmuskeln zucken in seinem Gesicht, als er davon erzählt. "Danach funktioniert es. Meistens!"