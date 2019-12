Eine Lebendige Krippe samt Hirtenfeuer kann man am Sonntag, 22. Dezember, in Anzing bestaunen. Sie wird aufgebaut in Pfarrstadl und Pfarrgarten von der Pfarrei Mariä Geburt und ist am vierten Advent von 17 bis 20 Uhr zu sehen. Für Verpflegung wird gesorgt sein.