13. September 2018, 22:21 Uhr Lautlose Fortbewegung Ein Tag im Zeichen der E-Mobilität

Am 15. September können Elektrofahrzeuge getestet werden

"Informieren, anfassen, testen": Unter diesem Motto steht ein Infotag zum Thema Elektromobilität am Samstag, 15. September, im Alten Speicher und im Klosterbauhof. Die Veranstaltung, die von 10 bis 17 Uhr dauert, wendet sich vor allem an Unternehmen, aber auch alle Interessierte sind eingeladen, sich näher über diese Art der Mobilität zu informieren. Landrat Robert Niedergesäß eröffnet um 10 Uhr im Alten Speicher die Veranstaltung mit einer kurzen Einführung zu dem Thema im Landkreis. Daran schließt sich ein Programm mit abwechslungsreichen Expertenvorträgen an. Unter anderem sprechen Guido Weißmann von der Bayern Innovativ GmbH oder Annette Schwabenhaus, Beraterin für Elektromobilität und Dozentin der Handwerkskammer München und Oberbayern.

Parallel zu den Expertenvorträgen können die Besucher den ganzen Tag auf dem Klosterbauhof E-Bikes, E-Roller, E-Autos und E-Nutzfahrzeuge verschiedener Hersteller testen und ein Gefühl für das elektrische Fahren bekommen. Auch überdachte Elektroroller können ausprobiert werden. Sollten diese bei den Besuchern gut ankommen, prüft der Stromversorger Eberwerk eine Anschaffung von Testfahrzeugen für den Landkreis, die kostenlos ausgeliehen werden können.

Auch ein Kinderprogramm ist geboten, zur Stärkung zwischendurch gibt es außerdem Grillspezialitäten, Kaffee und Kuchen. Der Eintritt ist frei. Das gesamte Programm steht im Internet unter: https://energiewende-ebersberg.de/emobilitaet.