2. November 2018, 21:45 Uhr Laternen beschädigt Hoher Schaden in der Halloweennacht

Unbekannte haben die Halloweennacht offenbar zum Anlass genommen, in Zorneding einiges an Zerstörung anzurichten. Wie die Polizei berichtet, wurden in der Nacht auf Donnerstag in der Straße Am Wall insgesamt sechs Laternen und ein Hundekotbehälter beschädigt. Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Poing unter Telefon (08121) 99 17-0 entgegen.