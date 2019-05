6. Mai 2019, 21:57 Uhr Lasermessungen Polizei stoppt mehrere Raser im Landkreis

An mehreren Stellen im Landkreis hat die Polizei Ebersberg am vergangen Sonntag Geschwindigkeitsmessungen mittels Lasermessgerät durchgeführt und dabei einige Raser aus dem Verkehr gezogen. Deutlich zu flott unterwegs war etwa ein 18-jähriger Fahranfänger aus Kirchseeon, der bei erlaubten 60 Stundenkilometern mit über 90 geblitzt worden ist. Ihn erwarten den Beamten zufolge ein Bußgeld in Höhe von 120 Euro sowie ein Punkt in der Verkehrssünderdatei in Flensburg. Mit 80 Euro und ebenfalls einem Punkt muss ein 81-Jähriger rechnen, der im Ortsgebiet von Steinhöring nach Abzug der Toleranz mehr als 21 Stundenkilometer zu schnell gefahren ist.