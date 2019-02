26. Februar 2019, 21:59 Uhr Lange Nacht Große Erwartungen

Poings Kulturreferentin Brigitta Nagel über die Lange Nacht der Musik

Interview von Christian Bauer

Die Lange Nacht der Musik in Poing findet diesen Herbst zum vierten Mal statt. Am 21. September ist es wieder so weit: Von 17 Uhr bis Mitternacht schweigen die Instrumente in den Kirchen, Sälen, Schulen, Restaurants und Geschäften der Gemeinde nicht still. Birgitta Nagel, Kulturreferentin in Poing, verrät, wie man mitmachen kann, und worauf sich die Besucher dieses Jahr freuen dürfen.

SZ: Gruppen welcher musikalischer Richtung sind denn bei der Langen Nacht der Musik in Poing willkommen?

Brigitta Nagel: Alle! Ob Jazz, Blues, Rock, Pop, Klassik, Swing oder Soul - der Vielfalt sind keine Grenzen gesetzt!

Was wird bei dieser Langen Nacht der Musik anders sein als die letzten Male?

Der Ablauf bleibt wie gewohnt. Die Besucher dürfen sich aber auf neue Künstler und damit auf eine neue Vielfalt an musikalischen Stilen freuen.

Haben sich schon viele Gruppen angemeldet?

Etwa 20. Wir erwarten aber insgesamt noch mehr Bewerbungen als beim letzten Mal im Jahr 2016. Damals nahmen über 40 Gruppen teil.

Was müssen Künstler oder Gruppen tun, die sich für die Lange Nacht der Musik bewerben möchten?

Einfach nur bis zum 31. März eine E-Mail an kultur@poing.de schreiben. Diese sollte Informationen zur Band, Musik, Spieldauer, eigener Technik, Raum- und Bühnenbedarf sowie eventuellen Kosten enthalten.

Sind dieses Jahr hauptsächlich altbekannte Gesichter dabei, oder auch einige Debütanten?

Sowohl als auch.

Können Sie ein paar Beispiele nennen?

Leider nicht. Genaueres zum Line-Up wird erst nach Bewerbungsschluss Ende März bekanntgegeben.

Stehen die Locations schon fest? Gibt es hier größere Änderungen?

Nein, die Locations bleiben im Wesentlichen wie gehabt. Nur die Karl-Sittler-Grundschule entfällt aufgrund von Abriss. Neu dabei ist dafür die katholische Pfarrkirche Seliger Pater Rupert Mayer.

Es handelt sich ja insgesamt um die zehnte Lange Nacht der Kultur, eine Reihe, die 2010 anlässlich des 1150. Jubiläums der Gemeinde Poing ins Leben gerufen wurde. Andere Ressorts sind Kunst, Street Art, Literatur und Liebe. Warum ist die Lange Nacht der Musik etwas ganz Besonderes?

Die letzte Lange Nacht der Musik hatte von allen Langen Nächten die stärksten Besucherzahlen - und das trotz gleichzeitiger Wies'n-Eröffnung!