12. September 2018, 22:30 Uhr Landwirtschaft Schlamassel in der Kläranlage

Schlamm darf nicht mehr aufs Feld, sondern muss verbrannt werden

Von Max Nahrhaft, Ebersberg

Während man sich kaum Gedanken macht, was mit dem Abwasser passiert sobald man es im Klo hinunter spült, wird es genau dann zur Herausforderung für die Gemeinden. Grund dafür ist eine Gesetzesänderung in der deutschen Klärschlammverordnung. Seit Anfang des Jahres darf der Klärschlamm nicht mehr auf Feldern entsorgt, sondern muss verbrannt werden. Die meisten Orte im Landkreis Ebersberg sind zwar vorbereitet, doch es gibt auch Ausnahmen.

Was im Extremfall passieren kann, wenn man den Schlamm nicht mehr auf die Felder fahren darf, hat sich im unterfränkischen Lohr am Main gezeigt. Im Einzugsgebiet der Stadt leben 40 000 Einwohner, und diese blieben wortwörtlich auf ihren Ausscheidungen sitzen. Der Betreiber der Kläranlage fand keine Entsorgungsfirma für den Abtransport des Schlamms. Die Firmen sind entweder überlastet oder wissen, die Preise entsprechend zu erhöhen, da die Gemeinden nun verpflichtet sind, den Unrat zu verbrennen.

Ähnlich ergeht es gerade der Gemeinde Emmering im äußersten Süden im Landkreis Ebersberg. Dort hatte man den Schlamm bisher immer auf die umliegenden Felder gefahren. Dies ist nun nicht mehr erlaubt. Bürgermeister Max Maier (Bürger für Emmering) sagt: "Momentan läuft es noch, aber das wird noch zum Problem für uns." Noch läuft - oder besser - staut es sich also. Denn der anfallende Klärschlamm wird in Emmering in ein Becken gepumpt, und dieses ist in wenigen Monaten voll. Bislang habe man noch keine Entsorgerfirma gefunden, so Maier.

Betroffen ist auch die Gemeinde Baiern, dort war es bisher gängige Praxis, den Schlamm auf dem Feld zu entsorgen. Und so werde es auch weitergeführt, sagt Martin Riedl (Einigkeit). Denn bis jetzt sei er nicht informiert worden, auch nicht vom Landratsamt, dass man etwas falsch mache. "Wir bringen den Schlamm nur auf die Felder der Biogas-Betriebe. Dort wird das Getreide ohnehin verbrannt, so gelangt nichts in den Lebensmittelkreislauf."

Die Motivation, die Verordnung zu ändern, sah der Gesetzgeber im Umweltschutz. Beim Verbrennen können nämlich sowohl Schadstoffe, als auch das wertvolle Phospat vom Schlamm getrennt werden. All dies würde ansonsten auf dem Acker landen und dem Boden schaden.

Das Verfahren ist für die meisten Gemeinden und Entsorgungsfirmen nicht neu. Brucks Bürgermeister Josef Schwäbl (CSU) ist selbst Landwirt und kennt sich aus in der Materie. "Schon vor Jahren sind wir dazu übergegangen, den Schlamm in Zusammenarbeit mit einer privaten Entsorgungsfirma zu verbrennen", so Schwäbl. Insgesamt acht Gemeinden aus dem Norden und Westen des Landkreises haben dem gemeinsamen Kommunalunternehmen VE München Ost die Verantwortung für die Abwasser übertragen. Dort werde schon seit Jahrzehnten Schlamm verbrannt. "Wir sind ein Großbetrieb, so viele Ackerflächen würde es gar nicht geben, für die Mengen, die wir verwerten", so Thilo Kopmann der Vorstand der VE München Ost. Das Unternehmen gibt jährlich 14000 Tonnen in die Verbrennung.

Zurück in Emmering, wo es genug Felder für die gerade einmal 150 Kubikliter Schlamm im Jahr gibt. Das Problem ist eher finanzieller Natur - denn die Preise für die Entsorgung werden künftig ansteigen. "Es werden zwar keine riesigen Beträge sein", so Bürgermeister Maier, "doch wir sind eine kleine Gemeinde, das trifft uns trotzdem."