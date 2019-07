5. Juli 2019, 22:07 Uhr Landwirt aus Leidenschaft Goldene Ernte

Kaum ein Jahr in Ausbildung, ist Martin Löbert schon Deutschlands bester Jungbauer. Ein Besuch bei einem 19-Jährigen mit vielen Talenten

Von Franziska Spiecker, Vaterstetten

In seiner Hand liegen sechszeilige Ähren, Martin Löbert betrachtet sie kritisch. Er steht in einem Wintergerstenfeldes, das in der Abendsonne golden schimmert, und trägt die Arbeitskleidung des Hergoldinger Lohnunternehmens seiner Familie: "AgroService Löbert Saat-Pflege-Drusch" prangt als Emblem auf dem Ärmel seines Poloshirts. Der 19-Jährige inspiziert das Feld genau, denn er hat einige Probleme entdeckt: ein paar leere, unbefruchtete Hülsen und ein paar Pilze. Seine Ausbildung zum Landwirt macht Löbert seit knapp einem Jahr im Rahmen eines Dualen Studiums - für sein Können wurde er dennoch bereits ausgezeichnet.

Er ist Deutschlands bester Junglandwirt, nach einem vorangegangenen Kreis-, Bezirks-, und Landesentscheid hat Löbert in Herrsching am Ammersee den Bundesentscheid des Berufswettbewerbs der Deutschen Landjugend in der Kategorie der Landwirte in Ausbildung gewonnen. Die Aufgaben waren vielfältig: von praktischen Übungen, wie der Analyse des Tierkomforts in einem Milchviehstall oder Geschicklichkeitsfahren mit Feldhäcksler und Ladewagen, über Allgemeinwissen bis zu einer Präsentation über die zukünftigen Herausforderungen und Potenziale der Landwirtschaft. Löbert meisterte sie alle mit Bravour - wie so vieles in seinem noch jungen Leben.

Mit einem Abiturschnitt von 1,0 in der Tasche hat Martin Löbert einen anderen Weg eingeschlagen als seine Mitschüler. (Foto: Peter Hinz-Rosin)

Am schwersten sei das Allgemeinwissen gewesen, sagt der 19-Jährige über den Bundesentscheid, während er auf der Terrasse des Hofes seiner Familie in Hergolding sitzt. "Entweder man weiß, was Picasso gemalt hat, oder nicht." Löberts Lachen wird von der Holz schneidenden Säge seiner Nachbarn übertönt. Auf die Praxisaufgaben und die Präsentation habe er sich hingegen gut vorbereiten können, die seien im Vorfeld bekannt gewesen. So habe er sich zum Beispiel die Fachbücher der Berufsschule angeschaut, den Pflanzenhofberater aufs Feld begleitet, bei den Nachbarn mit Kühen die Tierbewertung geübt und sich Tipps von einem ehemaligem Teilnehmer geholt, erklärt der Auszubildende.

Als er von den Wettbewerbsaufgaben erzählt, etwa dem fiktiven Gespräch mit der deutschen Landwirtschaftsministerin, klingt er wie einer, der schon lange im Geschäft ist, nicht wie einer, der erst vor Kurzem die Schule verlassen hat: Klimawandel, Artenschutz und die Beziehung zum Verbraucher, dass seien die Zukunftsherausforderungen, so Löbert, denn: "Der Verbraucher hat meines Erachtens noch das veraltete Bild von der heute eher utopischen Landwirtschaft von vor 50, 60 Jahren mit Rösslein vorm Pflug vor Augen." Dieses Problem habe er als Chance dargestellt, durch Öffentlichkeitsarbeit wieder mehr Verständnis und Akzeptanz für die Landwirtschaft erzeugen zu können.

Später will Löbert den Hof der Eltern übernehmen, und ist dann selbständig für das Einbringen der Ernte verantwortlich. (Foto: Peter Hinz-Rosin)

Außerdem habe er "Landwirtschaft 4.0", also die Digitalisierung der Landwirtschaft etwa mit teilflächenspezifischer Bearbeitung als Potenzial angesprochen, erklärt der Auszubildende, während auf dem Hof seiner Eltern die Vögel zwitschern. Durch Satellitendaten und Ertragskartierungen könnte man ermitteln, wie sich auf einem Feld Flächen mit unterschiedlichen Erträgen und Voraussetzungen unterschiedlich bewirtschaften lassen, "zum Beispiel mit unterschiedlich viel Pflanzenschutzmittel". Und auch "Vertical Farming", dieser Etagenlandwirtschaftsbau, so Löbert, könnte zukünftig an Bedeutung gewinnen, wenn mehr Flächen benötigt würden: "Wohnungen kann man schon in die Höhe bauen, dann müssen wir das eventuell auch mit landwirtschaftlicher Nutzfläche machen."

Es ist halb sieben am Abend, Löbert ist erst vor Kurzem von der Arbeit wiedergekommen. Während der eigentliche Theorieunterricht an der FH in Weihenstephan erst im Oktober beginnt, ist er zur Zeit entweder an der Berufsschule in Pfaffenhofen an der Ilm oder auf dem Gutshof Greif in Taufkirchen, wo der Ausbildungsteil seines Studiums stattfindet. Dort sei er in letzter Zeit vor allem mit dem Suchen und Schneiden von Käferbäumen beschäftigt, auch die Pflanzenschutzmaßnahmen seien fast abgeschlossen, so der Junglandwirt: "Und dann kommt die Ernte."

Im Rahmen eines Dualen Studiums lässt sich der 19-Jährige zum Landwirt ausbilden - und stellt auch hier sein Talent unter Beweis. (Foto: Peter Hinz-Rosin)

In der Landwirtschaft habe man immer eine gewisse Abwechslung im Jahresablauf, das gefalle ihm an dem Beruf, erklärt der 19-Jährige. Er ist von klein an damit aufgewachsen, umgeben von seinen Eltern und seiner Schwester auf jenem Hof, den einst sein Urgroßvater kaufte. Die Löberts haben einen reinen Ackerbau, machen aber vor allem Lohnarbeit: Saat, Pflege und Drusch, wie ihr Werbespruch sagt. Für ihren Sohn "war eigentlich immer der Plan, dass ich den Hof übernehme" - auch wenn das einige Menschen überrascht hat.

"Ah, mein bester Schüler, der ist schon wieder Bauer", habe etwa sein Mathelehrer gesagt, erzählt Löbert, der sein Abitur am Vaterstettener Humboldt-Gymnasium 2018 mit 1,0 bestanden hat. Er habe das ja ironisch und witzig gemeint, aber die Leute seien schon verwundert gewesen. Offenbar entspricht Löberts Berufswahl nicht dem, was gemeinhin mit einem Einser-Abitur assoziiert wird. Und zumindest in einer Hinsicht stimmt es auch: Er habe gewusst, dass er für sein Landwirtschaftsstudium keinen Notenschnitt brauche, erklärt der 19-Jährige. "Aber, dass ich dann sage, ist mir scheißegal, da schieb ich ne ruhige Kugel - das hätte mir widerstrebt."

Während er erzählt, werkelt am Ende des Gartens ein junger Mann in weißer Imkermontur. "Das ist ein Freund von mir",sagt Löbert, vor ein paar Jahren hätten sie sich gemeinsam mit ein paar anderen Freunden Bienen zugelegt. Als er auf sie zugeht, sagt er: "Bald steht die Honigernte an." "Ja, apropos", entgegnet sein Freund neben dem der Rauch aus dem Smoker in den Himmel steigt: "Der eine Honigraum ist schon voll."

Neben der Hobbyimkerei ist Martin Löbert auch bei den Edelweißschützen Neufahrn-Parsdorf aktiv, wo er mittlerweile das Jugendtraining leitet. "Die Schützenjugend ist inzwischen sogar gewachsen", sagt er mit einem breiten Lächeln im Gesicht. Selbst schieße er auch noch ab und an, aber nur noch am Vereinsabend oder auf Wettkämpfen, so der Hergoldinger, der unter anderem im Gaukader, dem Jugendteam aus dem Landkreis, auf Wettkampfsebene unterwegs ist.

Löbert geht in die Garage des Hofes, zeigt auf sechs riesige Mähdrescher, die gerade die letzten Checks vor der Ernte hinter sich hätten. Er scheint sehr vertraut mit dem Vorgehen auf dem Hof, auch wenn er von sich selbst denkt, während seiner Schulzeit weniger auf dem Hof geholfen zu haben als andere, die in der Landwirtschaft aufgewachsen sind. "Deswegen habe ich mich auch für das duale Studium entschieden", erklärt er. Praxiserfahrung bekommt er aber dennoch auch zu Hause: Wenn Mitte Juli das Dreschen losgeht, helfe er am Wochenende, so Löbert. Die Wintergerste, die er zuvor noch kritisch untersucht hatte, dürfte dann die erste Ernte sein.