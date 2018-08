28. August 2018, 21:54 Uhr Landtagswahl 2018 Thomas Huber lädt zum Integrationsdialog

Der Integrationspolitische Sprecher der CSU-Landtagsfraktion und örtliche Abgeordnete Thomas Huber veranstaltet am 5. September einen Integrationsdialog mit der Integrationsbeauftragten der Bayerischen Staatsregierung, Mechthilde Wittmann. Dazu lädt er insbesondere die Asylhelferkreise aus dem Landkreis Ebersberg ein. "Seit meiner Wahl in den Landtag befasse ich mich auch damit, wie die Integration der Menschen, die zu uns kommen und bleiben werden, gelingen kann. Im Juli habe ich im Landtag den Abschlussbericht der fraktionsübergreifenden Enquete-Kommission ,Integration in Bayern aktiv gestalten und Richtung geben' vorgestellt. Er hat gezeigt, dass wir bei der Integration große Erfolge vorweisen können, aber auch noch viel zu tun ist", so Huber. Beginn des Integrationsdialogs ist am Mittwoch, 5. September, um 19.30 Uhr in Furtis Café im Edeka Furtmair in der Hirnerstraße 3 in Anzing. Anmeldungen bis 31. August per Mail an mdl@thomas-huber.info oder unter Telefon (08092) 86 57 70.