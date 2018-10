4. Oktober 2018, 21:49 Uhr Landtagswahl 2018 Kandidaten auf dem Podium

Die SZ lädt zur Diskussionsrunde ins Alte Kino in Ebersberg ein

Noch neun Tage bis zur Landtagswahl, bei der sich, glaubt man den Umfragen, so einiges ändern wird im Freistaat - und vielleicht auch für den Landkreis. Wie das die Ebersberger betrifft, darum soll es am Dienstag, 9. Oktober, im Alten Kino gehen. Dorthin hat die Süddeutsche Zeitung die Direktkandidaten jener Parteien, die aktuell im Landtag und/oder im Ebersberger Kreistag sind, sowie jener, die voraussichtlich im nächsten Landtag neu vertreten sein werden, zu einer Podiumsdiskussion eingeladen. Miteinander und mit dem Publikum diskutieren Thomas Huber (CSU), Doris Rauscher (SPD), Thomas von Sarnowski (Bündnis 90/Die Grünen), Alexander Müller (FDP), Heinz Fröhlich (Die Linke), Hilmar Sturm (AfD), Markus Erhorn (Freie Wähler), Rosi Reindl (ÖDP), Robert Böhnlein (Bayernpartei) und Afra Held (mut). Es soll um den Wohnungsmangel und hohe Immobilienpreise gehen, den Verkehr und den steigenden Flächenverbrauch. Ebenfalls Thema sind Bildung und Kinderbetreuung, sowie, vor dem Hintergrund der Planungen für einen Windpark im Forst, die Energiewende und die Windkraft. Publikumsfragen sind ausdrücklich erwünscht.

Die Veranstaltung findet am Dienstag, 9. Oktober, im Alten Kino, Eberhardstraße 3, in Ebersberg statt und beginnt um 19.30 Uhr, Einlass von 18.30 Uhr an. Der Eintritt ist frei. Reservierungen sind unter www.sz-veranstaltungen.de möglich.