7. Mai 2019, 22:15 Uhr Landschaftsaufnahmen im Fokus Mit dem Bus zur Vernissage

Fotoausstellung von Wolfgang Göbler im Zornedinger Rathaus

Eine Vernissage im Rathaus Zorneding am Freitag, 10. Mai, um 19 Uhr wird flankiert von einem neuen Service, dem Zornedinger Kulturbus. Er bringt Bürger nach vorheriger Anmeldung kostenlos zum Rathaus und wieder nach Hause.

"Von Nord nach Süd", so heißt die Fotoausstellung des Zornedingers Wolfgang Göbler. Während sich seine Ausstellung "Hongkong - Bilder einer asiatischen Metropole", die noch bis Ende Mai in der Zornedinger Bücherei zu sehen ist, vornehmlich mit dem urbanen Raum befasst, widmet sich "Von Nord nach Süd" der Faszination der Natur. Gezeigt werden Bilder des Fotokünstlers, die er auf seinen Reisen im hohen Norden und im südlichen Teil unserer Erde aufgenommen hat. Die Landschaften Norwegens, Islands, Grönlands auf der nördlichen Halbkugel und die Wasserfälle von Iguacu (Brasilien/Argentinien), die Region Feuerlands und Patagoniens auf der südlichen Halbkugel spielen hier die Hauptrolle. Vor allem das Zusammenspiel von Wasser, Wolken, Licht und Bergen erzeugt teilweise mystische Stimmungen.

Ergänzt werden die etwa 35 Aufnahmen durch eine rund 15-minütige Tonbild-Schau im Sitzungssaal des Rathauses, die mehrmals gezeigt wird. Im Rahmen der Vernissage wird außerdem eines der Werke nach amerikanischer Art versteigert. Der Erlös wird an die Kinderkrebshilfe Ebersberg gespendet. Zu sehen ist die Schau dann bis 7. Juni zu den üblichen Öffnungszeiten des Rathauses.

Wolfgang Göbler fotografiert seit vielen Jahren schwerpunktmäßig Natur, Architektur, Makro, Menschen, Minimalismus und Technik. Sein Flickr-Account enthält knapp 4000 Fotos, bei insgesamt über 27 Millionen Aufrufen via Web. Göbler ist Mitglied im Fotoclub Vaterstetten und leitet seit nunmehr fünf Jahren die AG Fotografie an der Grund- und Mittelschule in Vaterstetten, außerdem ist er aktiv mit Fotokursen für Kinder im Ferienprogramm Zorneding.

Wer sich für den kostenlosen Kulturbus interessiert, kann sich informieren und anmelden beim Förderverein Sport und Kultur, entweder im Service-Büro am Herzogplatz 19 in Zorneding, telefonisch unter (08106) 999 11 16 oder (0151) 10 95 89 38 sowie per Mail an vorstand@zorneding-sport-kultur.de.