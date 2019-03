27. März 2019, 21:52 Uhr Landschaften und Blumen Der Club stellt aus

Einen Spaziergang für die Seele bietet der Club der Grafinger Maler an diesem Wochenende mit seiner Frühjahrsausstellung in der Stadthalle: Der Besucher kann durch blühende Mohnwiesen wandern, Berggipfel erklimmen oder Enten füttern. Man kann tosende Brandung oder ruhige See genießen, durch den dunklen Wald laufen und über sich den Sternenhimmel bewundern. Zu sehen gibt es jedenfalls viele Landschaften und Blumen, Gegenständliches und Abstraktes. Einigen Ausstellern kann man sogar beim Malen über die Schulter schauen, und wer möchte, kann sich porträtieren lassen. Außerdem gibt es ein Suchspiel: Wer alles richtig errät, bekommt einen kleinen Preis seiner Wahl. Eröffnet wird die Ausstellung am Freitag, 29. März, um 19 Uhr, zu sehen ist sie dann am Samstag/Sonntag, 30./31. März jeweils von 9 bis 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.