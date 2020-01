So mancher zuckt wahrscheinlich schon zusammen, wenn momentan vom früheren Sparkassengebäude auch nur die Rede ist. Schließlich hat sich der Landkreis beim Kauf und bei den Umbauplanungen eine ganze Reihe grober Schnitzer erlaubt, das hat auch ein aktuelles Gutachten des Bayerischen Kommunalen Prüfungsverbands gerade gezeigt. Dennoch liegt es immer noch im Bereich des Möglichen, dass die Immobilie als Außenstelle des Landratsamts genutzt wird. Das wäre jedenfalls die bevorzugte Lösung von Landrat Robert Niedergesäß (CSU), wie dieser in der jüngsten Sitzung des Kreistags anmerkte. Allerdings schlägt Niedergesäß nicht vor, dass der Landkreis selbst das Gebäude umbaut. Angesichts gewaltiger anstehender Investitionen etwa für zwei neue Schulen und auch die Kreisklinik, "können und sollten wir uns nicht weitere 30 Millionen Euro leisten", so Niedergesäß. Auf diese Kosten wird eine solide Sanierung mit Umbau mittlerweile geschätzt - nachdem der Kreis zunächst damit gerechnet hatte, die 12,1 Millionen Euro teure Immobilie mit nur 3,3 Millionen Euro für die eigenen Zwecke fit zu machen.

Niedergesäß' Vorschlag wäre es, das Gebäude von einem Investor umbauen und sanieren zu lassen und es dann gegen ein Entgelt zu nutzen - ähnlich wie eine Miete, bloß dass das Gebäude im Eigentum des Landkreises bleiben sollte. "Das ist eine interessante Variante, die wir weiter beleuchten sollten", so der Landrat. Es ist auch eine der Varianten, die ein nun eingesetzter Projektsteuerer untersucht hat, der diese Woche einen ersten Zwischenbericht seiner Arbeit präsentiert hat. Eine andere Möglichkeit, um dem zusätzlichen Platzbedarf des Landratsamts begegnen zu können, wäre beispielsweise eine Anmietung in unmittelbarer Nähe der Behörde. In diesem Fall würde ein Investor ein Gebäude errichten, das an die Bedürfnisse des Landkreises angepasst wäre. Der Kreis könnte dieses Gebäude dann für jährlich etwa 750 000 Euro mieten. Eine Entscheidung darüber, welchen Weg der Landkreis letztlich geht, wird voraussichtlich erst in einigen Monaten fallen. Zuvor werden sich der Projektsteuerer und eine Arbeitsgruppe aus Mitgliedern des Kreistags und der Verwaltung weiter intensiv mit dem Thema befassen.