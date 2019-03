17. März 2019, 22:12 Uhr Landrat lädt ein Bürgerdialog mit Chefs von MVV und S-Bahn

Um über die Sorgen von Bahnreisenden zu sprechen, lädt Landrat Robert Niedergesäß (CSU) zu einem Bürgerdialog ein. Am Runden Tisch mit dabei sein werden auch Heiko Büttner, Chef der S-Bahn München, und MVV-Geschäftsführer Bernd Rosenbusch. Sie wollen mit den Fahrgästen und interessierten Bürgern über mögliche Probleme sprechen und erörtern, was sich in Zukunft besser machen ließe. Wie das Landratsamt in einer Pressemitteilung vermutet, dürfte es dabei an Gesprächsstoff nicht mangeln: Wer täglich auf die S-Bahn angewiesen ist, habe viel zu erzählen - von Verspätungen und Zugausfällen. Die Gründe seien vielfältig, so die Behörde, und reichten von Störungen im Stellwerk über Notarzteinsätze bis hin zu Signalstörungen und ausgefallenen Klimaanlagen.

Landrat Niedergesäß ist es deshalb ein Anliegen, die Probleme offen zu diskutieren. "Wir wollen an die Ursachen rangehen und wir müssen Lösungen finden", so Niedergesäß. Die Möglichkeit dazu bietet sich beim Bürgerdialog an diesem Dienstag, 19. März, um 19 Uhr, der im Sparkassensaal in der Ebersberger Kolpingstraße stattfindet.