19. Oktober 2018, 22:00 Uhr Landkreisweite Sammlung Gartenabfall wird abgeholt

Die Reste des Sommers kann man am Montag, 22. Oktober, bei der landkreisweiten Gartenabfallsammlung kostenlos entsorgen lassen. Abgeholt wird, was in Papiersäcke verpackt oder handlich verschnürt und nicht zu groß, sowie bis 8 Uhr am Straßenrand abgestellt ist.