2. Mai 2019, 21:56 Uhr Landkreismesse Informationen unterm weiß-blauen Bierzelthimmel

Bis zum Sonntag präsentieren sich knapp 110 Aussteller auf der EGA in Grafing

Von Stella Vogl, Grafing

Orangefarbene Plakate kündigen das Ereignis seit Wochen an, seit Tagen laufen die Vorbereitungen auf dem Grafinger Volksfestplatz. Ein weiß-blaues Festzelt steht hier inzwischen bereit, mit Lichtern geschmückte Girlanden spannen sich über den Festzelt-Himmel: Drei Tage lang werden sich in diesem Rahmen von diesem Freitag an Unternehmen und Einrichtungen aus dem ganzen Landkreis bei der Messe EGA 19 präsentieren. Alle zwei Jahre findet diese Messe abwechselnd in Ebersberg und Grafing statt. In diesem Jahr ist wieder einmal Grafing dran.

Bei einem ersten Rundgang vor der Messeeröffnung zeigte sich Bürgermeistern Angelika Obermayr sehr angetan von den Vorbereitungen. Es sei doch beeindruckend, dass "aus diesem Bierzelt eine Messe gemacht wurde", sagte sie. Organisator Detlef Garthen ist mit den Wetteraussichten zwar nicht ganz zufrieden, aber dennoch guter Dinge: "Ich denke, die Besucher werden trotzdem kommen." Knapp 110 Aussteller werden ihre Betriebe und Organisationen zwischen dem 3. und 5. Mai zwischen 10 und 18 Uhr in zwei Zelten und den offenen Zwischenbereich präsentieren.

Um die Verteilung der Stände, die zwischen sechs und 24 Quadratmeter groß sind, zu strukturieren, befinden sich in dem größeren Zelt A "Handel und Dienstleistungen" und im Zelt B die Aussteller mit dem Schwerpunkt "Handwerk". Da sich auf der Messe alles um den Landkreis dreht, verwundert der hohe Anteil an einheimischen Firmen kaum: 90 Prozent stammen aus dem Landkreis, davon 20 Prozent aus Grafing selbst. Schließlich geht es darum, die Bekanntheit der Unternehmen aus dem Landkreis zu fördern und ein Bewusstsein für die Vielfalt an Angeboten und für die Qualität der Arbeit im Landkreis zu schaffen. So greifen am Wochenende Vorträge im Stunden-Rhythmus zumeist ganz praktische Problemstellungen auf. Unter anderem geht es um einen gesunden Büroalltag oder eine seniorenfreundliche Wohnraumanpassung, für die Fachkundige aus dem Landkreis Ebersberg Handlungsempfehlungen geben.

Vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels bietet die EGA ebenfalls allerlei Anreize für den Nachwuchs. Zahlreiche vertretene Unternehmen bieten Ausbildungsaktionen an und stellen für Interessenten Informationen zur Verfügung. Da erscheint es ganz passend, dass am Samstag auch die von der IHK angebotene Gründermesse "Existenz" ebenfalls in Grafing Station macht. Vor allem junge Start-ups und Unternehmer erhalten hier Tipps zur Firmengründung und Ratschläge, wie man das Wachstum richtig vorantreibt.

Parallel dazu wird das Treiben auf dem Messegelände durch ein "kunterbuntes Programm", wie es Grafings Wirtschaftsförderer Tim Grebner bezeichnet, aufgelockert. Von Samba bis hin zu Jazz und sogar einem Feuerwerk bietet das Angebot eine unterhaltende Abwechslung zum Besuch der Stände. Wer dann zwischendurch auch einmal eine kleine Brotzeit und Verschnaufpause braucht, muss sich um die Versorgung keine Gedanken machen, denn für das "leibliche Wohl ist auf jeden Fall gesorgt", so Garthen. Und je nachdem wie das Wetter mitspielt, wird bei angenehmen Temperaturen im Biergarten ausgeschenkt.

Die Anfahrt zur EGA ist am einfachsten mit der S-Bahn möglich, von dort sind es nur wenige Gehminuten zum Volksfestplatz. Kostenlose Parkplätze gibt es am Grafinger Schwimmbad, an der Rotter Straße 8 sowie in der Tiefgarage an der Rotter Straße 12. Diese Parkplätze fährt auch der kostenlose Shuttlebus an, der von 10 bis 12.30 Uhr und dann wieder von 14 bis 18 Uhr jede halbe Stunde seine Runde am Freibad beginnt. An die Grafinger selbst stellt Garthen dabei ein wenig höhere Ansprüche: "Ich hoffe, dass sie ökologisch bewusst sind und mit dem Fahrrad oder zu Fuß kommen."

Die EGA wird am Freitag, 3. Mai, um 10.30 Uhr offiziell durch Bürgermeisterin Angelika Obermayr und Landrat Robert Niedergesäß eröffnet. Geöffnet ist die Ausstellung dann bis zum 5. Mai täglich von 10 bis 18 Uhr.