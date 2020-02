Noch mehr Lärm und noch mehr Verkehr: Das hat die Fertigstellung der A94 vielen Gemeinden im Norden des Landkreises gebracht. Nun fordert der Ebersberger CSU-Landtagsabgeordnete Thomas Huber in einem Schreiben an Ministerpräsident Markus Söder Maßnahmen zur Entlastung. "Ich erhoffe mir, dass unser Ministerpräsident die Situation entlang der alten A 94 genauso prüft, wie er es bei der neuen Teilstrecke getan hat und sich die Situation auch hier mittelfristig verbessert", so der CSU-Abgeordnete zu seinem Schreiben. Söder hatte vor einigen Wochen Anwohner des neuen Teilstücks im Landkreis Erding besucht und dabei spontan eine Geschwindigkeitsreduzierung und mittelfristig auch Nachbesserungen beim Straßenbelag und bei den Lärmschutzmaßnahmen versprochen.

Im Landkreis Ebersberg leiden vor allem die Menschen in Forstinning und Anzing unter dem zunehmenden Verkehr. Gerade bei Stau auf der Autobahn suchen sich die Autofahrer andere Wege - und diese führen eben oft direkt durch die Ortschaften. Die Bürgermeister im Norden haben sich deshalb bereits an die Autobahndirektion Süd gewandt, bisher aber keine Rückmeldung erhalten.

Huber nennt die Situation entlang der A94 im Landkreis "eine Zumutung für die Gemeinden". Insbesondere eine Verbesserung des Lärmschutzes durch geeignete Maßnahmen und eine "bedarfsgerechte und situative Geschwindigkeitsregelung mittels Streckenbeeinflussungsanlagen" würden die Situation deutlich verbessern, so die Einschätzung des Abgeordneten. Das betont er auch in seinem Brief an Söder: "Es wäre wichtig, dass die Politik hier schnellstmöglich handelt und die Menschen und Kommunalverwaltungen nicht mit der Situation im Stich lässt", heißt es darin.