19. Dezember 2018, 21:52 Uhr Landkreis Ebersberg Erneut Spitzenplatz im Focus-Ranking

Die Zeitschrift Focus hat den Landkreis Ebersberg erneut zur erfolgreichsten Region Deutschlands gekürt. Zum dritten Mal nach 2006 und 2016 hat Ebersberg diesen Spitzenplatz erobert. Bereits zum 16. Mal wurden Kennziffern wie BIP-Entwicklung, Arbeitslosenquote, Erwerbstätigenzahl und Einkommen verglichen und der wirtschaftsstärkste Kreis ermittelt. Dabei liegt der Landkreis Ebersberg in den genannten Einzelkategorien nie ganz vorn - in der Breite sei er aber "sehr solide platziert", so das Urteil der Fachleute beim Focus: "Eine gesunde Mischung aus leistungsfähigen Handwerksbetrieben und innovativem Mittelstand zeichnet die Wirtschaft im Landkreis aus." Positiv zu Buche schlug zudem die Nähe zum Flughafen, in die Landeshauptstadt sowie die Bahn- und Verkehrsanbindung - aber auch der hohe Naherholungswert. Als "Idylle mit Wumms" hatte Focus den Landkreis schon 2016 bezeichnet, das gelte immer noch. Pfaffenhofen an der Ilm und Böblingen haben im Ranking Platz zwei und drei erobert.