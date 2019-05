7. Mai 2019, 22:15 Uhr Landesstiftung Zuschuss für Gebäudesanierung

Der Stiftungsrat der Bayerischen Landesstiftung hat in seiner Sitzung am Dienstag über rund 250 Förderanträge aus dem gesamten Freistaat entschieden, darunter auch über einen Antrag aus dem Landkreis Ebersberg. Wie die Landtagsabgeordneten Doris Rauscher (SPD) und Thomas Huber (CSU) mitteilen, gibt es für die Sanierung eines historischen Anwesens in St. Christoph in Steinhöring einen Zuschuss in Höhe von 7700 Euro. Rauscher und Huber begrüßen den Beschluss ausdrücklich, wie sie in Pressemitteilungen betonen. Der kulturelle und historische Reichtum der Region werde so für künftige Generationen bewahrt, so Rauscher. Auch Huber weist darauf hin, dass das Gebäude seit mehr als 200 Jahren das Ortsbild präge und damit einen Teil der Geschichte der Region abbilde.