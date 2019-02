19. Februar 2019, 22:07 Uhr Landessieger Preis für sportliche Zornedinger Kinder

Die Mädchen und Jungen in der Zornedinger Grundschule sind offenbar besonders sportlich: Sie gehören zu den Landessiegern des Sportabzeichen-Schulwettbewerbs. Ausgezeichnet werden dabei Schulen, die besonders viele Schüler für das Ablegen des Sportabzeichens motivieren konnten. "Das Sportabzeichen ist seit vielen Jahren eine wichtige Breitensportkampagne für Jung und Alt und steht damit wie keine andere Bewegung für eine lebenslange Fitness", heißt es in einer Pressemitteilung dazu. Die Auszeichnung wird am Mittwoch, 27. Februar, in Augsburg verliehen. Die Grundschule Zorneding ist eine von nur zwei in Oberbayern, die den Preis erhalten. Insgesamt werden neun Schulen - von der Grundschule bis zum Gymnasium - ausgezeichnet.