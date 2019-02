6. Februar 2019, 21:52 Uhr Lärmbelästigung in Ebersberg Neuer Fahrbahnbelag für die Eberhardstraße

Um die Lärmbelastung für die Anwohner an der viel befahrenen Eberhardstraße in Ebersberg zu verringern, soll dort ein neuer Fahrbahnbelag aufgetragen werden. Das geht aus einer Antwort des Straßenbauamts Rosenheim an die Ebersberger SPD-Landtagsabgeordnete Doris Rauscher hervor, die sich wegen des Verkehrslärms entlang der Staatsstraße 2080 im Stadtgebiet erkundigt hatte.

Demnach soll die Eberhardstraße ab der Ecke Hohenlindener Straße bis zum Knotenpunkt mit der Heinrich-Vogl-Straße ausgefräst und der alte Straßenbelag mit einem neuen, lärmmindernden Belag ersetzt werden. Im Zuge dieser Sanierungsmaßnahme sollen auch die Schachtdeckel in diesem Straßenabschnitt auf die Höhe der künftigen Fahrbahndecke angepasst werden. "Beide Aspekte sind nicht der ganz große Wurf, um die Verkehrsprobleme der Kreisstadt zu lösen, aber doch zumindest eine erste Maßnahme, um die lärmgeplagten Anwohnerinnen und Anwohner zu entasten", sagt Rauscher.

Damit bestätigt das Straßenbauamt erste Informationen, die die Landtagsabgeordnete bereits im Oktober vergangenen Jahres von Ilse Aigner (CSU) in ihrer damaligen Funktion als Bayerische Verkehrsministerin erhalten hatte. Das Staatliche Bauamt Rosenheim sei bereits in die Vorbereitungen für eine Deckensanierung eingestiegen, begonnen werden soll laut Staatsregierung, sobald der Landtag die dafür nötigen Mittel im Rahmen der Haushaltsplanung 2019 bewilligt hat. "Nach jetziger Planung dürfte dies Mitte Mai der Fall sein", so Doris Rauscher.