5. April 2019, 21:43 Uhr Kurs beim Kunstverein Körper zeichnen

Aktzeichnen nach Modell können Freunde von Stift, Kohle und Co. wieder am Sonntag, 7. April, beim Ebersberger Kunstverein. Das offene Treffen im Studio an der Rampe (über der Alten Brennerei im Klosterbauhof) dauert wie gewohnt von 11 bis 13 Uhr. Mitglieder zahlen sieben, alle anderen neun Euro. Die Projektleitung liegt bei Karin Nahr und Rusydah Ziesel.