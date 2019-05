8. Mai 2019, 22:24 Uhr Kurs bei der VHS-Poing Zeichnen als Sehschule

Zeichnen ist eine großartige Sehschule und fördert kreatives Denken. In VHS-Kurs unter der Leitung der Poinger Künstlerin Natalja Herdt geht es vor allem darum, die Wahrnehmung zu trainieren. Die VHS bietet nun ein Wochenendseminar für Einsteiger an. Es findet statt am Freitag, 10. Mai, von 19 bis 20.30 Uhr, und am Samstag, 11. Mai, von 10 bis 16 Uhr. Anmeldung online oder unter (08106) 35 90 35.